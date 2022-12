Eden Hazard dice adiós a su selección, Bélgica pierde a su capitán

Eden Hazard en un partido de Bélgica contra Croacia.// EFE/EPA/Rungroj Yongrit Foto: EFE - Rungroj Yongrit

“Hoy se pasa una página”. Eden Hazard, emblemático capitán de Bélgica, anunció este miércoles que ponía fin a su carrera internacional de 14 años, días después de la eliminación de los ‘Diablos Rojos’ en la fase de grupos del Mundial-2022 en Catar.

“Hoy se pasa una página... Gracias por su amor. Gracias por su apoyo inigualable. Gracias por toda esta alegría compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. El relevo está preparado. Les extrañaré”, escribió el futbolista del Real Madrid de 31 años.

El fantástico regateador disputó 126 partidos con la selección, marcando 33 goles y dando 36 asistencias. “Es el final de una época”, titulaba este miércoles la web del diario La Dernière Heures/Les Sports sobre la retirada de uno de los miembros más importantes de la conocida como ‘generación de oro’.

Antes que él, Vincent Kompany se retiró a los 32 años en 2018 después del Mundial en el que Bélgica terminó tercera. El mejor resultado de su historia. El anuncio de Hazard puede ser imitado por otros jugadores de la selección. Aunque el arquero Thibaut Courtois (30 años) aseguró que seguiría, otros pesos pesados como Kevin De Bruyne (31) o Romelu Lukaku (29) no se han expresado por el momento.

Formado en el Lille antes de pasar al Chelsea (donde estuvo entre 2012 y 2019) y al Real Madrid, Hazard hizo su debut internacional en noviembre de 2008 contra Luxemburgo, cuando tenía 17 años.

Su último partido, por tanto, será el del 1 de diciembre contra Croacia (0-0), cuando entró en el minuto 82 para intentar evitar la eliminación. El empate sin goles impidió que Bélgica se clasificara a los octavos.

“El mejor belga de todos los tiempos”

Al término de este duelo, Hazard expresó dudas sobre el futuro de su carrera internacional, diciendo que se iba de vacaciones y que lo iba a reflexionar. El extremo ha jugado muy poco en el Real Madrid durante estas tres últimas temporadas, pero contaba con la cita catarí para demostrar que “no estaba acabado”.

“Con el ritmo de los partidos recuperaré mi nivel. No me he vuelto malo en unos meses”, aseguró.

Su Copa del Mundo, como la de su selección, puede ser considerada un fracaso. Hazard, que jugó poco más de 130 minutos en los enfrentamientos contra Canadá (1-0), Marruecos (0-2) y Croacia, nunca fue decisivo ni ayudó a que Bélgica superara la fase de grupos.

Aunque su carrera en la selección, de la que es capitán desde la Eurocopa-2016, termina sin un gran trofeo, Hazard debería dejar un legado de buenos recuerdos en los aficionados belgas. Su excelente actuación contra Brasil en cuartos de final del Mundial-2018 es uno de los motivos por los que fue elegido el segundo mejor jugador del torneo, solo por detrás del croata Luka Modric.

Varios de sus compañeros reaccionaron en las redes sociales. Su compañero de equipo, Thibaut Courtois le escribió dos emoticonos (un corazón y una lágrima) para expresar sus sentimientos.

Luego de la eliminación de Bélgica, el exinternacional Philippe Albert, ahora comentarista en la RTBF, aseguró que Eden Hazard era “el mejor belga de todos los tiempos”. “Sería triste que los aficionados del fútbol solo recuerden de Eden (su) traspaso fallido al Real y sus últimas citas internacionales en detrimento de su gran talento”, añadió.

