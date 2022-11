Messi celebra en Catar: “volvimos a ser nosotros”

Lionel Messi de Argentina celebra hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y México en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Rodrigo Jiménez Foto: EFE - Rodrigo Jiménez

Lionel Messi, autor del primer gol en la victoria 2-0 de Argentina sobre México que mantiene viva a la ‘Albiceleste’ en Catar-2022, se felicitó por la reacción de su equipo tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1): “Volvimos a ser nosotros”.

“No quedaba otra, había que ganar para depender de nosotros. Era un partido complicado para levantarlo, porque México juega bien, tiene un gran técnico, sabe manejar la pelota, nos costó mucho. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y en el segundo nos calmamos y volvimos a ser nosotros”, declaró el ‘10′ al canal TyC Sports.

El astro del París SG, no obstante, recordó que su equipo aún no está clasificado: “No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar, no podemos errar”.

“Todos jugamos el partido como teníamos que hacerlo. Estábamos obligados a sacarlo adelante y es difícil jugar en esas condiciones, pero tanto los que iniciamos como los que entraron respondieron. Falta otro partido, nos acomodamos pero falta”.

Tras la sorprendente derrota en el debut frente a Arabia Saudita (2-1), Argentina estaba obligada a ganar para no quedar con pie y medio fuera del Mundial. “Nos costó el primer partido. Hay chicos que jugaban su primer partido en un Mundial. No es excusa, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo fueron dos jugadas aisladas y nosotros tuvimos muchas jugadas que no entraron por centímetros”.

“Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros, y lo supimos hacer (...) No podemos bajar los brazos ahora, no podíamos errar”, insistió.

Sobre la respuesta del público argentino, muy presente en el majestuoso estadio de Lusail, Messi comentó: “A la gente le decimos que confíe, que vamos a cumplir. Sabíamos que la respuesta de la gente iba a ser así, y cumplimos. Llevamos mucho tiempo de la mano de la gente y conseguimos juntos cosas lindas”.

