¿Piqué vuelve a la selección? Está en la prelista de convocados por Luis Enrique

El futbolista Gerard Piqué vuelve a ser noticia y esta vez no tiene que ver con Shakira. Después de 1583 días, el jugador español de 35 años fue a convocado por Luis Enrique para la prelista de 55 jugadores que podrían ir al Mundial de Catar 2022. Sin embargo, el seleccionador pasará la lista definitiva de 26 jugadores el 11 de noviembre.

Piqué vive su peor momento desde que llegó al club catalán en 2008. Ahora, cuatro años más tarde, y sin ser titular en Barcelona, vuelve a asomar al escenario de la selección. Más allá de su experiencia y un largo recorrido en el fútbol europeo y con la selección, es muy poco probable entrar en la convocatoria final de España.

Piqué debutó con Vicente del Bosque con la selección de mayores de España el 11 de febrero de 2009 en el amistoso España contra Inglaterra. En total, Gerard Piqué sumó 102 partidos con la camiseta de España en los que marcó cinco goles y tres asistencias. Fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012.

Su última vez con La Roja

La eliminación de España en octavos de final en el Mundial de Rusia 2018 también fue la despedida de Piqué a la selección. El central había anunciado que esa era su intención una vez acabada la Eurocopa de 2016. Sin embargo, esperó hasta la cita Mundialista de 2018 para dejar la camiseta de ‘La Roja’ de lado.

“Dejo la Selección tras el Mundial 2018 de Rusia. Hace tiempo que ya lo tengo en la cabeza. Siempre lo he dado todo en el campo y aunque hay gente que me lo ha agradecido, hay otros que no quieren que esté”, dijo el jugador.

Tras aquel partido, Piqué manifestó su deseo de no entrar en las convocatorias. A partir de entonces, el nuevo seleccionador, Luis Enrique, no volvió a incluirlo. El catalán incluso se perdió de la Eurocopa 2020 en la que España fue semifinalista.

Otros jugadores en la prelista de España

La mayor parte de los futbolistas del Barcelona, equipo que dirigió Luis Enrique entre 2014 y 2017, hacen parte de la lista. Entre ellos están Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Marcos Alonso y Eric Garcia. De este grupo también hace parte el joven lateral Alejandro Balde. Sergi Roberto, que se lesionó recientemente, quedó por fuera de la convocatoria.

