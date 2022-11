“Son horribles”: critican precarias condiciones de la villa de fans en Catar

Imagen de Archivo. El presupuesto que Catar destinó para la realización de este Mundial es cerda de 220.000 millones de dólares, 15 veces más que el presupuesto del Mundial de Rusia 2018. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

El primer registro de un visitante quejándose del Qetaifan Island Fan Village fue el japonés de 31 años, Shogo Nakashima, quien en su primera reacción al llegar a la villa de fanáticos, al norte de Doha, fue decir: “Todavía está en construcción, durante el día es como un infierno. Es el desierto, hace demasiado calor”, refiriéndose a que su carpa, donde iba a quedarse, seguía en construcción.

Según un reportaje de la BBC, ya había motivos para darse cuenta de que la villa para fanáticos no era lo que se esperaba.

Incluso horas antes de que la mayoría de espectadores extranjeros llegaran a Catar, se podía escuchar maquinaria de trabajo y ver trabajadores aun alistando la villa. Según la página oficial para reservar una carpa en este lugar para fanáticos, dichas instalaciones serían premium, cosa que no es tan así.

En total hay 1.800 tiendas de campaña con la capacidad de albergar un máximo de dos personas con las comodidades propicias de la casa del Mundial de Fútbol.

Pedro, un turista que viajó desde España para apoyar a México, con su esposa Fátima, sostuvo que las carpas no eran lo que esperaban y que, en cambio, “Esto es como un hostal de bajo estándar que puedes encontrar si viajas como mochilero por el mundo”.

Uno creería que por ser una zona geográfica con altas temperaturas y ciertas características un poco difíciles para muchos turistas, las construcciones se harían pensando en la disposición de la zona, pero muy diferente a eso, las carpas están hechas de plástico grueso.

Al interior de cada carpa se puede encontrar dos camas individuales, una mesita de noche con su lámpara, una alfombra delgada que se posa directamente en la arena y un solo ventilador eléctrico.

Muchos fanáticos mantienen pensamientos similares, dónde aseguran que lo que tienen no vale lo que están pagan y mucho menos viniendo del anfitrión del mundial.

¿Cuánto gastó Catar para estar lista para el Mundial?

Solo para la construcción de siete estadios, precisamente, para el torneo más importante de mundo, Catar gastó cerca de 10 mil millones de dólares. Además, se estima que la inversión total para este Mundial es de 220.000 millones, dinero que se ha ido invirtiendo durante los últimos 12 años desde que este país quedó elegido anfitrión para este Mundial.

Influenciadores reseñan la villa

“En construcción, nos entregaron un contenedor en construcción. No tenía sábanas, no tenía toallas, no tenía almohada. El colchón estaba lleno de aserrín... estaba todo lleno de maderas, pedazos de cables, sin agua caliente. El aire acondicionado, no existía, porque no estaban conectados los cables...” son las palabras de una mujer argentina molesta, que relata su experiencia en el canal del Youtuber Carrozza.

En un video de más de 30 minutos, el influenciador Pablo Carrozza realiza un análisis y críticas sobre las condiciones de las habitaciones de la FIFA. En este video nos muestra cómo están organizados los contenedores que Catar ha adecuado para el hospedaje de hinchas de todo el mundo.

También muestra lo que hay alrededor de esta villa, que en pocas palabras es “la nada misma”, llena de basura, residuos de construcción y herramientas.

Carrozza comenta el trato que les tienen a los trabajadores de la villa, quienes aún la están construyendo. “No puedo no mostrarlo, me vuelve loco. No les dan una silla, recontra cagados del calor porque hace muchísimo calor acá”.

“Es un asco lo que está haciendo FIFA con nosotros. No nos merecemos esto. Por lo que pagamos merecemos a cambio algo”, comenta otro hincha indignado por la villa.

Finalmente, el video termina con Carrozza diciendo “Si somos un canal independiente, tenemos que estar con los hinchas. No podemos estar en un cinco estrellas”, criticando a otros influenciadores que bajo sus comodidades solo han mostrado una cara positiva de la estadía de los hinchas, ignorando esta otra realidad.