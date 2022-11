Un Mundial de fútbol por Twitch gracias a Luis Enrique

Luis Enrique, seleccionador español, en su primera transmisión en Twitch, apoyado técnicamente por el equipo de comunicaciones de la selección de su país. // Luisenrique21 Foto: Luisenrique21

Qué raras están resultando las formas de consumir este Mundial, ¿no? Y no me refiero al hecho de que este viernes se supiera la noticia de que, en Catar, la FIFA prohibió el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los estadios y sus alrededores. Se trata de que el mismo día, el seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, transmitió desde la concentración de su equipo en la Universidad de Catar, su primera transmisión en Twitch.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?, la identidad del fútbol colombiano

Más de 160.000 internautas estuvieron conectados en la plataforma viendo al seleccionador español hablar por una hora con un desparpajo total. Estableciendo un paralelo, conocer de tan primera mano la intimidad de la concentración de una selección mundialista hace pensar en el falso documental que se grabó entre los jugadores de la selección de Argentina en la concentración del Mundial de México 1986.

Allí, las imágenes de Néstor Clausen y Julio ‘el vasco’ Olarticoechea haciendo las veces de reporteros, le mostraron al planeta entero cómo era el día a día de la que fue, a la postre, la selección campeona del mundo. Las imágenes de Diego Maradona mientras le practicaban un masaje, la cama donde dormía José Luis Cucciuffo, cada pormenor de la atmósfera del plantel mundialista se mostró al público tiempo después.

Toda la información del Mundial de Catar está en un solo lugar, encuéntrela aquí

Ahora es el mismo entrenador de una selección el que abre la puerta para conocer en tiempo real qué está pasando dentro de las concentraciones. Luis Enrique no es un técnico como Carlos Bilardo. No es hombre de cábalas y muy seguramente no use el mismo traje de paño en cada partido que le dirija a España. Es más, en la transmisión se le vio con una simple camiseta blanca que traía estampado a Naranjito, la mascota del Mundial de 1982, y la estética de su transmisión fue más bien minimalista. Un fondo que decía ‘vamos España’ y una silla con los colores que distinguen al equipo de fútbol de su país.

De ahí para abajo el porqué de esa transmisión también es simple. “He visto a mi hijo ver a streamers. Le he preguntado cuál era el sentido y pensé que estaría bien hacer un stream desde el Mundial, ver si la gente quiere conocer cosas de la selección y el seleccionador. A medida que pasa el tiempo hemos pensado en desarrollarlo más, no hay una gran estructura detrás. Hay mucha ilusión y ganas de contar las cosas como son”, dijo Martínez.

Y así ha pasado. Habló de horarios, estado de los jugadores, las rutinas, todo lo que le preguntaron, lo contestó. Cómo ocupan sus horas libres, cómo se las arregla para mantenerlos ocupados, lo que cenan en día común y corriente, el estado de las canchas donde entrenan. Hasta se animó a confesar que fue el día más triste del proceso por la despedida de José Luis Gayá, lateral del Valencia que tuvo que ser desconvocado.

Catar 2022 se escucha: El Espectador a rueda, un pódcast en el que le seguimos la pista al Mundial

No vale la pena hacer un recuento de todo lo que dijo Luis Enrique durante todo su debut, porque precisamente lo que hizo fue romper con esa lógica que manejamos los medios de comunicación. El entrenador le dio la vuelta a todas las dinámicas y flujos en los que habitualmente corre la información que llega a usted como consumidor. Él mismo ya lo había advertido a los medios durante sus ruedas de prensa: “tengo seguidores, suscriptores. Cuando me ponga a transmitir, ya veréis, volverá a pasar lo de siempre, tendréis material para poder decir lo que quieras”.

Fue una rueda de prensa extensa, por demás, prensa sin la predisposición del personaje a la hora de contestar ante un periodista con preguntas de doble intención o las obviedades y discursos largos que solemos llevar a las ruedas de prensa. Un tremendo desparpajo donde decenas de comentarios le llegaban por minuto al español, que sin la destreza que tiene en el banquillo, supo establecer un filtro y arreglárselas para pasar una hora en contacto directo con los aficionados españoles.

Lo invitamos a conocer Disparos a gol, la relación entre los Mundiales y la política

El fenómeno de Twitch no es nuevo, ya en Colombia habíamos visto a James Rodríguez pasar horas jugando Fifa (el videojuego) o Fall Guys, donde sutilmente soltaba frases sobre su futuro o contaba infidencias de su paso por los diferentes equipos de Europa en los que estuvo. También fue en una transmisión, pero en Instagram, donde el volante se destapó cuando no hacía parte de los planes de Reinaldo Rueda en la selección de Colombia. Lo mismo, Sergio Agüero comenzó a transmitir en Twitch después de su prematuro retiro para comentar los partidos de Champions League y pronto la plataforma Star+ lo contrató para comentar los partidos.

Los flujos de información cambiaron y los medios de comunicación nos podemos estar enterando de las noticias al mismo tiempo que la audiencia, ustedes. Allí es donde nos cabe el reto de diversificar nuestra profesión y ofrecer contenido de valor que justifique que sigamos ejerciendo este oficio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador