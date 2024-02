Nicolás Echavarría debuta en el WM Phoenix Open

FOTO

Nicolás Echavarría, golfista colombiano de 28 años. Foto: Cortesía

Tras un buen inicio en la temporada 2024 del PGA Tour, el colombiano Nicolás Echavarría está listo para su debut en el WM Phoenix Open, uno de los eventos más emblemáticos del PGA Tour y que se caracteriza por la cantidad de público que reúne durante la semana en la que se realiza.

Le puede interesar: Gustavo Sánchez sumó una tercera medalla en el Mundial de Natación Artística

Con un promedio de 600 mil personas reunidas a lo largo de la semana, entre martes y domingo, el Phoenix Open, que se disputa en el TPC Scottsdale, es un certamen que se destaca por su hoyo 16, en el que los jugadores suelen recibir la ovación del público reunido a su alrededor como si estuvieran en un estadio, algo que el antioqueño vivirá por primera vez y un momento que se imaginó desde hace algún tiempo.

Inside the field @WMPhoenixOpen 🌵 — PGA TOUR (@PGATOUR) February 7, 2024

“El ambiente es increíble, llego en un buen momento y la verdad que no imaginaba que fuera tan impresionante. Vengo pegándole bien a la bola y, pese a que no superé el corte en el último evento que jugué, la forma en la que vengo jugando este año me tiene tranquilo, pues considero que los resultados del trabajo se están viendo”, aseguró Nicolás en la previa del torneo.

Le puede interesar: Murió legendario hincha argentino que vio los tres títulos mundiales de la albiceleste

El torneo que se disputará entre el 8 y el 11 de febrero de 2024, tendrá participación de dos colombianos, pues en el grupo de jugadores también estará Camilo Villegas, que no tuvo actividad durante las últimas semanas y se prepara para un buen regreso en este importante torneo.

Nicolás jugará las dos primeras rondas de la competencia junto a los estadounidenses Lucas Glover y Tom Hoge, dos golfistas de experiencia dentro de la gira y con los que buscará llegar al fin de semana para sumar otro corte superado a la racha que ha tenido a lo largo de 2024.

Con un field de 132 jugadores y una bolsa de 8.8 millones de dólares en premios, todo está listo para uno de los torneos más llamativos del PGA Tour, donde varios de los mejores jugadores del mundo se encontrarán para luchar por un cheque de 1.8 millones luego de 72 hoyos de competencia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador