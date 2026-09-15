¡Oficial! James Rodríguez anunció su retiro de la selección de Colombia

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Se terminó una era. James Rodríguez anunció su retiro de la selección de Colombia a través de sus redes sociales, poniendo punto final a una historia que comenzó hace más de una década y que tuvo como momento cumbre el Mundial de Brasil 2014.
El mediocampista colombiano compartió un mensaje y un video en Instagram para despedirse de la Tricolor. “Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, escribió James.
James Rodríguez jugó tres Mundiales con Colombia
James vistió la camiseta de la Selección Colombia en tres Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su nombre quedó marcado especialmente en Brasil, donde fue una de las grandes figuras del campeonato. El colombiano terminó como máximo goleador del Mundial de 2014, con seis tantos, y recibió el Botín de Oro del torneo.
Cuatro años después, volvió a disputar una Copa del Mundo en Rusia y, finalmente, estuvo presente en la edición de 2026, en la que Colombia llegó hasta los octavos de final.
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El último partido de James Rodríguez con Colombia fue contra Suiza
La última aparición de James con la camiseta de Colombia fue el 7 de julio, en los octavos de final del Mundial frente a Suiza. El volante disputó 65 minutos en el encuentro en el que la Tricolor quedó eliminada de la Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.
Ahora, después de tres Mundiales y de haber sido protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de la selección, James Rodríguez decidió cerrar su ciclo internacional. El 10 se despide de Colombia dejando atrás una generación marcada por su talento, sus goles y, especialmente, aquella inolvidable actuación en Brasil 2014.
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Andres(70297)•Hace 41 minutosEs una movida acertada, convocar a James sin tener el nivel para estar en la Selección no solo le hace daño al combinado, quita la oportunidad de descubrir a jugadores más jóvenes que puedan ocupar su posición.
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Jose(65090)•Hace 42 minutosQue buena noticia!…..ya era hora
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Gustavo(42086)•Hace 57 minutosSi a alguien defendió, apoyó y admiró la fanaticada colombiana fue a James. Lástima que al final, hubiese entrado, con sus compañeros, a esa estupidez de politizar uno de los símbolos de unidad nacional, como la selección. Lo hace bien al retirarse. El resto de politiqueros que quedan en esa selección vilipendiada deberían hacerlo mismo, al margen de su edad. La selección necesita una depuración total, sin excusas.
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juan de dios(31109)•Hace 1 horaLa decadencia de un ídolo. Lo bueno que hizo en el 2014 lo borró con su activismo político y su falta de juego en el 2026.