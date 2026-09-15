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¡Oficial! James Rodríguez anunció su retiro de la selección de Colombia

El capitán de la Tricolor puso punto final a su historia con el combinado nacional después de disputar tres Mundiales.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
15 de septiembre de 2026 – 12:53 p. m.
VANCOUVER (Canada), 07/07/2026.- James Rodriguez of Colombia in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Switzerland against Colombia, in Vancouver, Canada, 07 July 2026. (Suiza) EFE/EPA/BOB FRID
James Rodríguez con Colombia en el Mundial 2026. EFE/EPA/BOB FRID
Foto: EFE - BOB FRID

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Se terminó una era. James Rodríguez anunció su retiro de la selección de Colombia a través de sus redes sociales, poniendo punto final a una historia que comenzó hace más de una década y que tuvo como momento cumbre el Mundial de Brasil 2014.

El mediocampista colombiano compartió un mensaje y un video en Instagram para despedirse de la Tricolor. “Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, escribió James.

James Rodríguez jugó tres Mundiales con Colombia

James vistió la camiseta de la Selección Colombia en tres Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su nombre quedó marcado especialmente en Brasil, donde fue una de las grandes figuras del campeonato. El colombiano terminó como máximo goleador del Mundial de 2014, con seis tantos, y recibió el Botín de Oro del torneo.

Cuatro años después, volvió a disputar una Copa del Mundo en Rusia y, finalmente, estuvo presente en la edición de 2026, en la que Colombia llegó hasta los octavos de final.

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El último partido de James Rodríguez con Colombia fue contra Suiza

La última aparición de James con la camiseta de Colombia fue el 7 de julio, en los octavos de final del Mundial frente a Suiza. El volante disputó 65 minutos en el encuentro en el que la Tricolor quedó eliminada de la Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Ahora, después de tres Mundiales y de haber sido protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de la selección, James Rodríguez decidió cerrar su ciclo internacional. El 10 se despide de Colombia dejando atrás una generación marcada por su talento, sus goles y, especialmente, aquella inolvidable actuación en Brasil 2014.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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Comentarios
  • Andres(70297)Hace 41 minutos
    Es una movida acertada, convocar a James sin tener el nivel para estar en la Selección no solo le hace daño al combinado, quita la oportunidad de descubrir a jugadores más jóvenes que puedan ocupar su posición.
  • Jose(65090)Hace 42 minutos
    Que buena noticia!…..ya era hora
  • Gustavo(42086)Hace 57 minutos
    Si a alguien defendió, apoyó y admiró la fanaticada colombiana fue a James. Lástima que al final, hubiese entrado, con sus compañeros, a esa estupidez de politizar uno de los símbolos de unidad nacional, como la selección. Lo hace bien al retirarse. El resto de politiqueros que quedan en esa selección vilipendiada deberían hacerlo mismo, al margen de su edad. La selección necesita una depuración total, sin excusas.
  • juan de dios(31109)Hace 1 hora
    La decadencia de un ídolo. Lo bueno que hizo en el 2014 lo borró con su activismo político y su falta de juego en el 2026.
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