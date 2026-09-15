Colombia vs. Polonia: fecha, hora y dónde ver en vivo el partido del Mundial Femenino Sub-20

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La selección femenina Sub-20 de Colombia ya tiene rival para los octavos de final del Mundial de la categoría. Después de avanzar como una de las mejores terceras de la fase de grupos, el equipo dirigido por Carlos Paniagua se medirá contra Polonia, anfitriona del torneo, por un lugar entre las ocho mejores selecciones.
La Tricolor consiguió su clasificación en el Grupo E, donde terminó con cuatro puntos. Colombia comenzó el torneo con una victoria 3-1 contra Costa Rica, posteriormente empató 0-0 con Portugal y cerró la fase de grupos con una derrota 3-0 contra Corea del Norte. Con esos resultados, el equipo nacional avanzó como una de las mejores terceras del campeonato, con una diferencia de gol de -1.
Ahora tendrá enfrente a una Polonia que llega con el impulso de jugar en casa. Las europeas terminaron primeras del Grupo A y buscarán aprovechar el respaldo de su público para continuar con vida en el Mundial.
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La selección de Colombia recupera una jugadora para los octavos de final del Mundial Sub-20
Para este compromiso, Carlos Paniagua contará nuevamente con Lina Arboleda, quien no pudo disputar el último partido de la fase de grupos debido a una suspensión. El cuerpo técnico no reporta, por ahora, otras novedades médicas o disciplinarias, por lo que Colombia afrontará el partido con su plantel disponible.
Entre las futbolistas llamadas a ser protagonistas aparecen Luisa Agudelo, Catalina Cortés, Linda Arboleda, Mariana Silva, Sintia Cabezas y Valerin Loboa, entre otras.
¿Dónde ver Polonia vs. Colombia, partido del Mundial Femenino Sub-20?
- Fecha: jueves 17 de septiembre de 2026
- Hora: 11:30 a. m. (hora de Colombia)
- Estadio: Municipal de Bielsko-Biała, Polonia
- Instancia: Octavos de final
- TV: Gol Caracol y Ditu
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Así están los octavos de final
Los cruces de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 comenzarán este miércoles 16 de septiembre, con cuatro partidos:
Miércoles 16 de septiembre
- Argentina vs. Corea del Sur — Sosnowiec.
- Italia vs. China — Sosnowiec.
- Brasil vs. Estados Unidos — Katowice.
- España vs. Portugal — Katowice.
Jueves 17 de septiembre
- Corea del Norte vs. Japón — Lodz.
- Francia vs. Canadá — Lodz.
- Inglaterra vs. Nigeria — Bielsko-Biała.
- Polonia vs. Colombia — Bielsko-Biała.
Colombia buscará dar un nuevo paso en el Mundial y meterse entre las ocho mejores selecciones de la categoría. Para ello tendrá que superar a las anfitrionas en un partido que comenzará a las 11:30 de la mañana, hora colombiana.
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