Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. Chile, en el Sudamericano Sub-20: hora, TV y cómo ver en vivo

Liderada por Maithé López y Luisa Agudelo, la selección femenina Sub-20 buscará la clasificación a su tercera Copa del Mundo consecutiva.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de febrero de 2026 - 06:19 p. m.
Maithé López durante la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA Colombia 2024 en el estadio de El Campín de Bogotá.
Maithé López durante la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA Colombia 2024 en el estadio de El Campín de Bogotá.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección femenina Sub-20 de Colombia iniciará este viernes su camino en el Sudamericano, que se juega desde el 4 de febrero de 2026 en Paraguay. Las dirigidas por Carlos Paniaguay buscarán la clasificación al Mundial de Polonia de este año.

Además, las jóvenes futbolistas colombianas también podrían convertirse en la primera selección femenina Sub-20 de Colombia en ser campeona de un Sudamericano en esta categoría y en esta rama. Un logro que se le ha escapado en repetidas ocasiones. El equipo nacional tiene tres subcampeonatos y cinco terceros puestos.

Vínculos relacionados

Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026: todo lo que debe saber y qué esperar de Colombia
Convocatoria de la selección de Colombia para el Sudamericano Sub-20 Femenino
Colombia vs. Chile: hora y dónde ver en vivo la Copa América de Futsal 2026

Las convocadas de la selección femenina

  • Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)
  • Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
  • Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
  • Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
  • María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
  • Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
  • Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas
  • Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
  • Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe 
  • Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe 
  • Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
  • Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe 
  • Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
  • Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe 
  • Mariana Mosquera Herrera –  Atlético Nacional
  • Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe 
  • Maithé López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
  • Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  • Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe 
  • Marian Sterling – Atlético Nacional
  • Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Con este grupo de 21 jugadoras, siendo Luisa Agudelo y Maithé López, las más destacadas, Colombia enfrentará el reto de quedar en los tres primeros lugares del grupo A. Una zona que comparte con Chile, Venezuela, Uruguay y la anfitriona, Paraguay.

¿Cómo se juega el Sudamericano Sub-20?

Las 10 selecciones CONMEBOL participantes están divididas en dos grupos, cada uno con cinco integrantes. Todos los combinados nacionales tendrán cuatro partidos en la primera fase y una fecha de descanso.

En el caso de la selección de Colombia, su descanso será en la primera fecha, por eso es que, a pesar de comenzar el torneo el pasado miércoles 4 de febrero, la tricolor jugará hasta el viernes 6. Su debut lo hará frente a Chile.

Si al final de las cuatro primera fechas del campeonato, el equipo de todos ocupa uno de los tres primeros lugares de su grupo, accederá al hexagonal final del Sudamericano Sub-20, que se completará con los tres mejores del grupo B.

¿Cuántos cupos al Mundial entrega el Sudamericano Sub-20?

En esta segundo y última fase del torneo, cada equipo nacional jugará cinco veces, una por cada rival en el hexgonal final. Las selecciones que ocupen las cuatro primeras plazas de la tabla de posiciones participarán en la Copa del Mundo.

Así como ocurre en su homólogo masculino, el equipo que termine en el primer lugar del hexagonal final, será campeón del Sudamericano. Este es un título avalado por la FIFA y la CONMEBOL y que por primera vez quiere ganar Colombia.

Por eso, desde el debut este viernes 6 de febrero, la selección femenina de Colombia buscará los tres puntos. Esta es el lugar, la fecha, el horario y el canal del primer partido de las nuestras en el Sudamericano femenino Sub-20.

Hora y dónde ver en vivo: Colombia vs. Chile, en el Sudamericano Sub-20

  • Lugar: estadio Emiliano Ghezzi en Asunción, Paraguay
  • Fecha: viernes 6 de febrero de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Canal: Caracol HD2, Ditu y Gol Caracol.com

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Selección de Colombia

Sudamericano Sub-20

Colombia vs. Chile

fútbol femenino

Maithé López

Luisa Agudelo

Mundial femenino Sub-20

Sudamericano femenino Sub-20 Paraguay 2026

Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20

Colombia vs. Chile femenino

Colombia vs. Chile femenino Sub-20

Colombia vs. Chile femenino Sudamericano Sub-20

convocadas de la selección Colombia femenina Sub-20

cómo se juega el Sudamericano femenino Sub-20

cuántos cupos al Mundial entrega el Sudamericano femenino Sub-20

Colombia vs. Chile hora

Colombia vs. Chile en vivo

Colombia vs. Chile canal

Colombia vs. Chile hoy

Colombia vs

Colombia hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.