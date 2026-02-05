Colombia vs. Chile, en el Sudamericano Sub-20: hora, TV y cómo ver en vivo

Maithé López durante la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA Colombia 2024 en el estadio de El Campín de Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

La selección femenina Sub-20 de Colombia iniciará este viernes su camino en el Sudamericano, que se juega desde el 4 de febrero de 2026 en Paraguay. Las dirigidas por Carlos Paniaguay buscarán la clasificación al Mundial de Polonia de este año.

Además, las jóvenes futbolistas colombianas también podrían convertirse en la primera selección femenina Sub-20 de Colombia en ser campeona de un Sudamericano en esta categoría y en esta rama. Un logro que se le ha escapado en repetidas ocasiones. El equipo nacional tiene tres subcampeonatos y cinco terceros puestos.

Las convocadas de la selección femenina

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Maithé López Miranda – Vancouver Rise (CAN)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe

Marian Sterling – Atlético Nacional

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Con este grupo de 21 jugadoras, siendo Luisa Agudelo y Maithé López, las más destacadas, Colombia enfrentará el reto de quedar en los tres primeros lugares del grupo A. Una zona que comparte con Chile, Venezuela, Uruguay y la anfitriona, Paraguay.

¿Cómo se juega el Sudamericano Sub-20?

Las 10 selecciones CONMEBOL participantes están divididas en dos grupos, cada uno con cinco integrantes. Todos los combinados nacionales tendrán cuatro partidos en la primera fase y una fecha de descanso.

En el caso de la selección de Colombia, su descanso será en la primera fecha, por eso es que, a pesar de comenzar el torneo el pasado miércoles 4 de febrero, la tricolor jugará hasta el viernes 6. Su debut lo hará frente a Chile.

Si al final de las cuatro primera fechas del campeonato, el equipo de todos ocupa uno de los tres primeros lugares de su grupo, accederá al hexagonal final del Sudamericano Sub-20, que se completará con los tres mejores del grupo B.

¿Cuántos cupos al Mundial entrega el Sudamericano Sub-20?

En esta segundo y última fase del torneo, cada equipo nacional jugará cinco veces, una por cada rival en el hexgonal final. Las selecciones que ocupen las cuatro primeras plazas de la tabla de posiciones participarán en la Copa del Mundo.

Así como ocurre en su homólogo masculino, el equipo que termine en el primer lugar del hexagonal final, será campeón del Sudamericano. Este es un título avalado por la FIFA y la CONMEBOL y que por primera vez quiere ganar Colombia.

Por eso, desde el debut este viernes 6 de febrero, la selección femenina de Colombia buscará los tres puntos. Esta es el lugar, la fecha, el horario y el canal del primer partido de las nuestras en el Sudamericano femenino Sub-20.

Hora y dónde ver en vivo: Colombia vs. Chile, en el Sudamericano Sub-20

Lugar : estadio Emiliano Ghezzi en Asunción, Paraguay

Fecha : viernes 6 de febrero de 2026

Hora : 4:00 p.m.

Canal: Caracol HD2, Ditu y Gol Caracol.com

