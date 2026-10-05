Selección Colombia vs Perú: hora, canal y dónde ver en vivo el amistoso de la Tricolor

La Tricolor se prepara para un nuevo partido, el de la Selección Colombia vs Perú, que será el tercer y último examen del combinado nacional en esta primera ventana internacional después del Mundial de 2026. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará este martes 6 de octubre al conjunto inca en Miami con una necesidad que hace apenas unas semanas parecía prematura: volver a ganar, pero, sobre todo, empezar a mostrar señales claras de hacia dónde quiere ir el nuevo proceso.

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El partido se disputará en el Nu Stadium, la nueva casa de Inter Miami, y comenzará a las 6:45 p. m., hora de Colombia. Más allá de tratarse de un amistoso, el duelo de la Selección Colombia vs Perú llega rodeado de una presión creciente después de que el combinado nacional sumara apenas un empate y una derrota en sus dos primeras presentaciones posteriores a la Copa del Mundo.

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Selección Colombia vs Perú: un equipo que todavía busca arrancar

La nueva etapa comenzó el 26 de septiembre contra México, en Baltimore. Colombia empató 1-1 en un partido en el que Luis Javier Suárez abrió el marcador con un cabezazo a los nueve minutos, pero el juvenil Gilberto Mora encontró la igualdad para los mexicanos en el segundo tiempo. El estreno dejó sensaciones aceptables, aunque también mostró las dificultades del equipo para sostener el control durante los 90 minutos.

Colombia había arrancado con intensidad y conservó buena parte de la estructura que estuvo en el Mundial: Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Suárez hicieron parte de la formación inicial. Sin embargo, México creció con el paso de los minutos y terminó encontrando espacios frente a una selección que perdió protagonismo después del descanso.

El empate podía entenderse dentro del contexto. Era el primer partido de una etapa de renovación, había nombres nuevos y Lorenzo empezaba a probar alternativas después de la salida de varios referentes. El problema fue que el segundo ensayo no significó un avance. Contra Paraguay, en Nueva Jersey, Colombia dio un paso atrás.

La Tricolor perdió 1-0 el pasado viernes. El único gol llegó a los 56 minutos después de un error en la salida de Davinson Sánchez que terminó aprovechando Hugo Benítez. Aldair Quintana alcanzó a detener el primer remate, pero el rebote quedó servido para que el paraguayo marcara. Colombia volvió a tener dificultades para generar peligro y terminó sin encontrar el empate.

Jugadores de Paraguay celebran el gol de Hugo Benítez este viernes 2 de octubre de 2026, en el partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, Estados Unidos. Foto: EFE - Ángel Colmenares

El propio Lorenzo reconoció después del encuentro que el equipo no había jugado bien. También explicó que sus futbolistas habían tenido problemas para adaptarse al estado del campo, pero hizo énfasis en algo más importante: varias de las oportunidades de Paraguay nacieron de errores colombianos, cometidos tanto por futbolistas jóvenes como por jugadores que estuvieron en el Mundial. Su conclusión fue clara: el equipo está “en construcción”.

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Ahí nace esa especie de mini crisis que rodea ahora a la Selección Colombia. Llamarla crisis en sentido estricto parece exagerado: apenas han pasado dos partidos desde que comenzó el nuevo ciclo, son encuentros amistosos y buena parte del objetivo de Lorenzo consiste precisamente en probar jugadores. Pero las dudas no están únicamente relacionadas con los resultados. Lo que genera inquietud es que, hasta ahora, el funcionamiento tampoco termina de convencer.

La Selección todavía carga con lo que dejó el Mundial

La dificultad para separar una etapa de la otra tiene una explicación sencilla: el nuevo proceso sigue siendo dirigido por Néstor Lorenzo y conserva buena parte de la estructura del anterior. La Federación renovó al argentino después del Mundial, en el que Colombia llegó hasta los octavos de final y quedó eliminada contra Suiza tras empatar 0-0 durante 120 minutos y perder 4-3 en los penaltis.

Por eso, aunque se hable de reinicio, la Selección también carga con las expectativas, las virtudes y las cuentas pendientes del ciclo mundialista. Colombia hizo una Copa del Mundo competitiva, pero volvió a quedarse en octavos y no consiguió dar el salto que esperaba una generación que venía de ser subcampeona de la Copa América de 2024. Lorenzo recibió el respaldo para continuar, pero esa continuidad hace que el punto de partida no sea completamente nuevo.

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Al mismo tiempo, sí existe una ruptura importante en la nómina. Esta primera convocatoria posterior al Mundial ya no tiene a referentes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero o David Ospina, mientras futbolistas jóvenes empiezan a ganar espacio alrededor de nombres consolidados como Jhon Arias, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez y Jhon Lucumí. La misión de Lorenzo consiste ahora en construir una nueva identidad sin destruir todo aquello que funcionó durante su primera etapa.

Perú tampoco llegará a Miami en un escenario tranquilo. La selección dirigida por Mano Menezes viene de perder 4-1 contra Estados Unidos, empatar 1-1 frente a México y caer 2-0 ante Canadá. Es decir, el duelo de la Selección Colombia vs Perú enfrentará a dos equipos que atraviesan procesos de reconstrucción y necesitan cerrar esta gira con una señal positiva.

Para Colombia, esa señal no necesariamente tiene que reducirse al marcador. Lorenzo necesita comprobar que el equipo puede recuperar presión, circulación y agresividad ofensiva, pero también empezar a encontrar respuestas entre los jugadores llamados a asumir responsabilidades en los próximos años. Después del empate con México y la derrota frente a Paraguay, el margen para considerar cada partido únicamente como un experimento comienza a reducirse.

Cuándo juega la Selección Colombia de mayores y dónde ver Colombia vs. Perú

Para quienes buscan cuándo juega la Selección Colombia de mayores, el próximo compromiso será este martes 6 de octubre. Colombia vs. Perú comenzará a las 6:45 p. m., hora colombiana, en el Nu Stadium de Miami. Será el cierre de esta serie de tres amistosos y la última presentación del equipo de Lorenzo antes de volver a reunirse en la ventana internacional de noviembre.

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El partido Selección Colombia vs Perú se podrá ver en Colombia por la señal de Caracol TV. La transmisión digital estará disponible a través de ditu y de Gol Caracol. Será un amistoso, sí, y apenas el tercer partido de un proceso que acaba de reiniciarse, pero también una oportunidad para aliviar las primeras dudas: después de dos juegos sin victorias, Colombia necesita que el nuevo camino empiece a verse dentro de la cancha.

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