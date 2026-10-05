El derecho lanzó 3.2 entradas, permitió apenas un hit y una carrera, no concedió bases por bolas y ponchó a tres bateadores en una actuación que empezó a poner su nombre en otra dimensión dentro de la MLB.

Didier Fuentes atraviesa el momento más importante de su joven carrera en las Grandes Ligas. Con apenas 21 años, el lanzador colombiano fue una de las figuras de Atlanta Braves en el triunfo 3-2 frente a Los Angeles Dodgers, en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

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Didier Fuentes la rompe en los playoffs de la MLB: así fue su ponche a Shohei Ohtani

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After 3 perfect innings in relief, Didier Fuentes is coming back out for the 9th! pic.twitter.com/X9oKI6nszl — MLB (@MLB) October 5, 2026

Didier Fuentes rompió marcas contra Los Angeles Dodgers

Lo más impresionante de la presentación de Didier Fuentes fue su dominio desde que apareció en la sexta entrada. El colombiano retiró de manera consecutiva a los primeros 11 bateadores que enfrentó y mantuvo prácticamente silenciada a una de las ofensivas más poderosas del béisbol. Su recta alcanzó las 101,2 millas por hora y su combinación de velocidad y slider complicó durante casi cuatro entradas a Dodgers.

El registro tuvo, además, dimensión histórica. Didier Fuentes se convirtió en el relevista de 21 años o menos con la mayor cantidad de bateadores retirados consecutivamente en un partido de postemporada en la historia de la MLB. Ningún pitcher de relevo de esa edad había conseguido sacar a 11 rivales seguidos en octubre. Ni siquiera en temporada regular ocurría algo semejante desde Tom Gordon, quien consiguió la misma cifra el 12 de abril de 1989.

Y en medio de esos 11 outs apareció el enfrentamiento que más repercusión generó: Didier Fuentes contra Shohei Ohtani. El colombiano enfrentó al japonés en la séptima entrada y lo ponchó tirándole después de atacarlo con su recta. No fue el único nombre importante al que dominó: también consiguió ponches frente a Will Smith y Freddie Freeman, dos de los bateadores más peligrosos de Dodgers.

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Didier Fuentes de Tolú, Colombia, ponchando a Ohtani.



📺 FS1 pic.twitter.com/zPPCn4Jg87 — Félix de Bedout (@fdbedout) October 5, 2026

Fuentes estuvo incluso cerca de terminar él mismo el encuentro. Llegó a la novena entrada sin permitir que ningún rival alcanzara una base y consiguió los dos primeros outs antes de enfrentar a Max Muncy. Con Atlanta arriba 3-1, el estadounidense conectó un jonrón que redujo la diferencia. Ese fue el único imparable que permitió Didier Fuentes. Raisel Iglesias entró entonces para conseguir el último out y asegurar la victoria 3-2.

¿Por qué Didier Fuentes está llamando la atención en la MLB?

La actuación frente a Dodgers no fue un hecho aislado. Didier Fuentes ya había construido una temporada de enorme crecimiento con Atlanta Braves. Durante la fase regular de 2026 lanzó 67.1 entradas en 54 juegos, terminó con récord de siete victorias y dos derrotas, una efectividad de 2.27, 86 ponches, WHIP de 1.08 y tres salvamentos.

Los números adquieren todavía más valor cuando se recuerda cómo había comenzado la carrera de Didier Fuentes en Grandes Ligas. Debutó el 20 de junio de 2025, apenas tres días después de cumplir 20 años, y inicialmente Atlanta lo utilizó como abridor. Aquella primera experiencia fue complicada: terminó 0-3, con una efectividad de 13.85 en cuatro aperturas y apenas 13 entradas lanzadas.

Atlanta encontró después una función mucho más favorable para las características de Didier Fuentes. Los Braves lo trasladaron al bullpen, donde podía explotar durante períodos más cortos la velocidad de su brazo. Su recta habitualmente supera las 97 millas por hora y puede pasar las 100, mientras que su slider le permite cambiar velocidades y generar swings fallidos. Esa combinación lo convirtió progresivamente en uno de los relevistas más interesantes de la organización.

Su crecimiento técnico tampoco ha terminado. Didier Fuentes modificó la forma de lanzar su recta después de sufrir problemas de ampollas durante su etapa en las ligas menores y actualmente trabaja también en el desarrollo de un tercer lanzamiento. Atlanta ha contemplado incluso que pueda regresar eventualmente a la rotación como abridor si logra ampliar su repertorio.

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Didier Fuentes of the @Braves retired 11 consecutive batters Sunday.



That's the longest streak by a reliever 21 or younger in a postseason game in MLB history.



No reliever 21 or younger has had a streak that long in a regular-season game since Tom Gordon on April 12, 1989 (11). pic.twitter.com/NvaTWVCxFH — OptaSTATS (@OptaSTATS) October 5, 2026

¿Quién es Didier Fuentes y cómo llegó a Atlanta Braves?

Didier Nicolás Fuentes nació el 17 de junio de 2005 en Tolú, Sucre. Empezó a jugar béisbol desde niño, acompañado por su padre, pero crecer lejos de los principales centros de desarrollo del béisbol colombiano convirtió su camino hacia el profesionalismo en un desafío. Durante su adolescencia tuvo que trasladarse y viajar constantemente hacia ciudades como Cartagena para poder mostrarse ante buscadores internacionales.

El esfuerzo tuvo recompensa en enero de 2022, cuando Atlanta Braves firmó a Didier Fuentes como agente libre internacional por apenas 75.000 dólares. No llegó como una de las principales figuras de aquella generación ni recibió uno de los grandes bonos que suelen entregarse a los prospectos latinoamericanos más reconocidos. Su ascenso se produjo, sobre todo, por rendimiento.

Didier Fuentes avanzó desde la Dominican Summer League hasta las Grandes Ligas pasando por diferentes niveles del sistema de Atlanta. Su ascenso fue especialmente rápido: antes de debutar en MLB había acumulado solamente 44 entradas entre Doble A y Triple A. Cuando recibió el llamado de los Braves en 2025 se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes de toda la competición.

Su llegada también tuvo importancia para el béisbol colombiano. Didier Fuentes se convirtió en el pitcher colombiano más joven en debutar en las Grandes Ligas y en el segundo jugador nacido en Colombia más joven en hacerlo, únicamente detrás de Édgar Rentería. Su estreno, además, tuvo un componente especial: su padre pudo verlo lanzar desde las tribunas después de varios años sin presenciar personalmente uno de sus partidos.

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Didier Fuentes y el futuro de Atlanta Braves en los playoffs

Ahora el reto para Didier Fuentes es todavía mayor. Atlanta terminó la temporada regular con marca de 94-68, ganó la División Este de la Liga Nacional y avanzó en la postemporada hasta encontrarse con Los Angeles Dodgers. Después de perder el primer encuentro de la Serie Divisional, la victoria 3-2 del domingo permitió que Braves empatara 1-1 una eliminatoria que se disputa al mejor de cinco juegos.

Lo que hizo Didier Fuentes tuvo, por eso, un valor que va más allá de sus estadísticas personales. Atlanta decidió afrontar buena parte del segundo juego utilizando su bullpen para reservar a Chris Sale, y el colombiano terminó consiguiendo 11 de los últimos 12 outs antes de la aparición de Iglesias. Gracias a su presentación, Braves sobrevivió en Los Ángeles y regresó a Atlanta con la serie igualada y con sus principales abridores disponibles para los siguientes encuentros.

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Todavía es demasiado pronto para saber cuál será el techo de Didier Fuentes en la MLB. Puede terminar consolidándose como un relevista de élite, convertirse en cerrador o desarrollar las herramientas necesarias para regresar a la rotación. Lo que ya está claro es que tiene algo que muy pocos pitchers de 21 años poseen: una recta que supera las 100 millas, capacidad para ponchar y personalidad para enfrentar a Ohtani, Freeman y compañía en plena postemporada. De Tolú a octubre en las Grandes Ligas, Didier Fuentes está construyendo una historia que apenas comienza.

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