Catar está cada vez más lejos, porque de a puntico no rinde en la tabla. Este martes la selección de Colombia empató 0-0 ante la de Paraguay, en Barranquilla, y desaprovechó una oportunidad inmensa de consolidarse en los puestos que dan cupo al Mundial de 2022, aunque contó con la suerte de que se le dieron otros resultados y ascendió al cuarto lugar, con los mismos puntos que Perú, que entró en zona de repechaje.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

A pesar de su fútbol discreto y de completar cinco partidos sin anotar gol, la tricolor mantiene las posibilidades de clasificar. Por eso, calculadora en mano, sus seguidores no pierden la ilusión, sobre todo porque el calendario, en el papel, le favorece.

Ante los guaraníes, el técnico Reinaldo Rueda puso el equipo más ofensivo posible, eso sí, tomando las debidas precauciones. Tenía claro que ganar era lo único que le servía y arriesgó, como es poco habitual en él.

El juego arrancó con mucha tensión e imprecisiones de lado y lado. Las malas entregas ocasionaron salidas rápidas que terminaron con amonestaciones. A los cinco minutos los dos centrales guaraníes ya habían visto la amarilla, así como la vieron más tarde los volantes de marca locales, Jéfferson Lerma y Gustavo Cuéllar.

Perú venció a Venezuela y se metió en la pelea por un cupo directo a Catar 2022

De la mano de James Rodríguez y Luis Díaz, Colombia intentó manejar el balón y el ritmo, se acercó un par de veces, pero no generó verdadero peligro. La oportunidad más clara fue un cabezazo de Miguel Borja, quien no impactó bien la pelota tras un cobro de esquina de James. La única opción de gol de la primera parte fue un remate del paraguayo Miguel Almirón que se estrelló en el vertical. Susto en el Metropolitano, vestido de amarillo pero sin la euforia de otros tiempos. El fútbol no lograba prender a la afición.

Poco acostumbrado a mover el equipo en el entretiempo, el técnico Rueda hizo tres modificaciones. Sacó a Miguel Borja, Luis Fernando Muriel y Gustavo Cuéllar para mandar a la cancha a Duván Zapata, Diego Valoyes y Víctor Cantillo, los dos últimos debutantes con la tricolor.

Ecuador ganó en Santiago y está cada vez más carca de Catar 2022

Y comenzó la lucha contra el reloj, el tic tac que da angustia. El murmullo en la tribuna que intimida a quienes están en la cancha. Las dudas, el apresuramiento. Y los hombres de camisas rojiblancas en el piso, cortando el juego, haciendo tiempo y desesperando a los colombianos, quienes, como en casi toda la Eliminatoria, no encontraban el camino al gol.

Pasaron 10 minutos y el juego no cambió. Mejor, no hubo juego. Apenas una maniobra de Luis Díaz, con un remate de James Rodríguez que pasó cerca del arco de Antony Silva, emocionó a la afición. Diez minutos más y nada. Medio país estaba ya sin uñas.

Rueda volvió a mover el equipo. Buscó un revulsivo con Rafael Santos Borré y Christian Arango. En ese momento tenía seis delanteros en el campo. Y poco a poco la tensión se transformó en resignación. Sin ideas ni fútbol ofensivo, imposible hacerle daño al rival, por débil que parezca. Así no haya mostrado mucho en ataque, Paraguay era muy sólido atrás, más allá de que en los minutos finales Duván Zapata y Diego Valoyes estuvieron cerca de anotar.

Juan Guillermo Cuadrado: “Debemos mantener la fe intacta”

Tocó, entonces, volver a hacer cuentas, ya no con los tres puntos contra Paraguay, sino con uno. Y armar nuevamente el rompecabezas. Ganarles a Perú y Bolivia, empatarle a Argentina en Buenos Aires e ir a muerte a visitar a Venezuela. Los números todavía dan, pero el fútbol no. Por fortuna varias selecciones están en la misma situación y son igual de irregulares.

Todo parece indicar que Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay disputarán en las cuatro fechas que quedan un cupo directo y uno de repechaje al Mundial. Brasil y Argentina, que empataron 0-0, ya están clasificados. Y Ecuador, sin brillar, hace la tarea. Le ganó 2-0 a Chile en Santiago (Goles de Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo) y completó 23 puntos, por lo que a falta de 12 por disputar, parece inalcanzable para los del lote de atrás.

En enero, Colombia recibirá a Perú, que llega con viento en la camiseta. Y tal como ante Paraguay, solo sirve ganar. A punta de empates no se va al Mundial.

Bolivia y Perú ganaron y se metieron en la pelea

Pocas veces la eliminatoria de la Conmebol estuvo tan apretada después de 14 fechas como ahora. En el arranque de la jornada de este martes, Bolivia goleó 3-0 a Uruguay, en Montevideo, y se metió en la pelea por un cupo al Mundial, pues llegó a 15 puntos, uno menos que el combinado charrúa. Los del altiplano ganaron gracias a un doblete de Juan Carlos Arce y un tanto de Marcelo Moreno Martins.

Perú sumó los tres puntos en su visita a Venezuela y también recuperó opciones de ir a la Copa Mundo. Gianluca Lapadula puso en ventaja a los incas y Darwin Machís empató antes del entretiempo.

En el complemento, Christian Cueva marcó nuevamente para los visitantes y el arquero Pedro Gallese le detuvo un penalti a Machís, para sentenciar el triunfo del equipo que dirige Ricardo Gareca, que llegó a 17 puntos y en enero enfrentará a Colombia en Barranquilla, mientras que Venezuela sigue colero, con siete unidades y está eliminado.