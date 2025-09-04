Eliminatorias Conmebol: cómo ver los 5 partidos en vivo y gratis hoy

Luis Díaz, la figura de la selección colombiana, celebra con sus compañeros en el Metropolitano de Barranquilla. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 promete ser una jornada importante: se podrían definir todos los clasificados de la Conmebol y, con ello, dar forma al mapa de selecciones que estarán en Norteamérica.

Para Colombia, el partido frente a Bolivia es la gran oportunidad de asegurar su cupo y dejar atrás la tensión de una campaña en la que ha ido, con paso irregular, construyendo confianza.

La cita es este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 p.m., momento en que rodará el balón en cuatro estadios de Sudamérica al mismo tiempo. Sin embargo, habrá una excepción: el Brasil vs. Chile, un duelo que no define nada en la tabla, comenzará a las 7:30 p.m. Ese desfase no cambia la esencia de la jornada: una cobertura total y simultánea para que el público no se pierda ni un instante.

¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼!



🆚 🇧🇴

🗓 Jueves 4 de septiembre

🕞 6:30 pm (hora COL)

🏟 Estadio Metropolitano de Barranquilla

🏆 Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Fecha 17

📺 @GolCaracol, Ditu, @CanaRCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/cmQh02uppV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

ditu: la plataforma de las eliminatorias

La gran novedad es que todos los partidos se podrán seguir en ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión. Será la única en Colombia con la exclusividad de transmitir los cinco juegos de la fecha de manera gratuita, con acceso desde cualquier dispositivo, simplemente descargando la aplicación.

Óscar Gómez, director de streaming de deportes de Caracol, explicó que la apuesta busca transformar la experiencia del hincha: “Tendremos cinco partidos en simultáneo. Antes se transmitían de manera separada, pero ahora estarán en nuestros cinco canales de Caracol Sports. Además, introducimos una nueva herramienta: el Dolby Vision hará que la imagen en streaming se vea más realista, con colores vivos y un rango de luz más amplio”.

Mire más: “Cinco partidos en simultáneo”: la apuesta de Ditu para las eliminatorias al Mundial 2026

La tecnología es un elemento clave en esta estrategia. Caracol busca que el fútbol se disfrute con la sensación de estar en el estadio, no solo por la calidad del video sino también por la inmersión sonora. Así, ditu se convierte en la primera plataforma de Suramérica en aplicar este estándar a la transmisión de partidos de Eliminatorias.

El calendario confirmado para la fecha 17 es claro: Colombia vs. Bolivia, Uruguay vs. Perú, Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela, todos desde las 6:30 p.m. Después, a las 7:30 p.m., comenzará Brasil vs. Chile. Cada encuentro estará disponible en simultáneo, lo que le permitirá al hincha elegir su pantalla, cambiar de partido o seguir varios al tiempo.

Para Caracol, la selección de Colombia y las Eliminatorias tienen una importancia que va más allá del fútbol. Gómez lo resume: “Sabemos lo que representa el fútbol para el estado emocional de los colombianos. Le apostamos mucho a este producto porque tiene una influencia enorme en el país. Queremos que sea un motivo de alegría y de unión, en un momento donde se necesita”.

Colombia vs. Bolivia, el partido que todos esperan

El partido entre Colombia y Bolivia, además, tendrá un evento especial en Bogotá: será transmitido en pantalla gigante en el centro comercial Gran Estación, con actividades, sorpresas y ambiente festivo, buscando acercar aún más la experiencia a la gente.

La campaña de Caracol se ha resumido en el concepto “Al mismo tiempo”, una manera de destacar que, por primera vez, los hinchas podrán vivir la jornada completa sin perder detalle, con todos los juegos en paralelo y con calidad de imagen optimizada.

Mirando hacia el futuro, ditu se proyecta como la plataforma preferida para vivir no solo estas Eliminatorias sino también la cobertura del Mundial 2026. La estrategia combina cercanía, innovación y accesibilidad, con un mensaje claro: el fútbol se vive mejor cuando se comparte al mismo tiempo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador