“Ojalá hagamos el mejor mundial de la historia”: Néstor Lorenzo, sobre Colombia

Néstor Lorenzo abraza a Jhon Córdoba tras su gol en el partido contra Bolivia. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

Néstor Lorenzo celebró este jueves la clasificación de Colombia al Mundial 2026 con la serenidad de quien siente que el trabajo dio frutos.

El entrenador argentino destacó el proceso vivido desde su llegada al banquillo y aseguró que la tricolor merecía sellar su boleto con antelación.

“Destaco el proceso desde que llegamos, un equipo nuevo. Esta clasificación la tendríamos que haber logrado hace dos o tres fechas”, señaló tras el triunfo 3-0 sobre Bolivia.

El seleccionador se mostró emocionado con lo conseguido, pero ya piensa en lo que viene. Para él, la meta está clara: hacer historia en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “Soy un más, estoy al servicio de los muchachos, de la selección, del país. No me siento ni más ni menos que cuando estábamos con José (Pékerman). Me da mucha satisfacción, es otro Mundial en mi carrera. Dios quiera que hagamos el mejor Mundial de la historia”, afirmó.

Lorenzo también resaltó la confianza que tuvo en el grupo incluso en los momentos de ansiedad. El entrenador destacó que la parte mental fue trabajada a fondo y que eso permitió superar las dificultades de la Eliminatoria. “Estoy tranquilo. Estaba con la certeza que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel. A veces la ansiedad juega una mala pasada. Gracias a Dios lo pudimos resolver. Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo, está en este proyecto”, indicó.

Finalmente, dejó claro que, aunque la clasificación ya es motivo de alegría, el trabajo apenas comienza. Lorenzo subrayó que habrá tiempo para ajustar detalles y fortalecer el equipo de cara al Mundial. “Esto nos da esperanza para prepararnos para hacer un gran Mundial. Con tiempo iremos mejorando los aspectos que necesitamos para llegar al Mundial de la mejor manera”, concluyó.

Así se logró la clasificación en Barranquilla

El partido frente a Bolivia mostró una Colombia sólida y convencida de su juego. El capitán James Rodríguez abrió el marcador con una definición de primera tras una triangulación con Luis Díaz y Santiago Arias. Ese tanto le permitió superar a Radamel Falcao como máximo goleador colombiano en Eliminatorias, un detalle simbólico en una noche de fiesta.

En el segundo tiempo, el ingreso de Juan Fernando Quintero cambió el rumbo del juego. Con un pase magistral habilitó a Córdoba para el segundo gol y más tarde cerró la goleada con el tercero. Con esta actuación, Colombia no solo aseguró los tres puntos, sino que también garantizó matemáticamente el cupo al Mundial con una jornada por disputar.

Colombia, entre las 16 clasificadas parciales al Mundial de 2026

La clasificación le devuelve al país la ilusión de brillar en la cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Será la séptima vez que Colombia esté presente en el torneo tras sus participaciones en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además de Colombia, Uruguay y Paraguay también sellaron su clasificación en esta jornada. Ambas selecciones cumplieron con sus objetivos y se sumaron al grupo de países que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial. Con ello, Conmebol ya tiene definidos sus seis cupos directos.

El grupo de clasificados por la confederación sudamericana lo completan Argentina, Brasil y Ecuador, que habían conseguido su pase en fechas anteriores. Ahora solo resta por definir el cupo al repechaje, que se disputan Venezuela y Bolivia en la última jornada.

🇦🇷🇧🇷🇨🇴🇪🇨🇵🇾🇺🇾



The 6 South American teams headed directly to #FIFAWorldCup 26 ⤵️

La situación deja a la región con un panorama claro: seis equipos sudamericanos estarán en la Copa del Mundo 2026. La única incógnita es cuál de las dos selecciones restantes tendrá la posibilidad de buscar su lugar en el repechaje intercontinental.

Con esta nueva clasificación, Colombia engrosó la lista de 16 selecciones que ya tienen asegurado su tiquete al Mundial. La Tricolor se suma a un grupo en el que destacan potencias históricas y selecciones emergentes que han sorprendido en las Eliminatorias.

¿Cuáles son las otras clasificadas hasta ahora?

En la Concacaf, los tres anfitriones del Mundial —México, Estados Unidos y Canadá— tienen su cupo garantizado por ser organizadores.

Desde la AFC, ya están dentro Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania. Por Oceanía, Nueva Zelanda también selló su clasificación tras superar su camino regional.

En total, 16 selecciones ya se preparan para la cita de 2026, a la espera de que se vayan sumando nuevos nombres desde Europa, África y el repechaje intercontinental.

De esta manera, el listado de clasificados hasta el momento es el siguiente:

Concacaf

México Estados Unidos Canadá

Conmebol

Argentina Brasil Ecuador Uruguay Colombia Paraguay

OFC

Nueva Zelanda

AFC

Japón Corea del Sur Australia Irán Uzbekistán Jordania

