Deportes
Selección Colombia

Así quedó el grupo E de Colombia tras el triunfo sobre Corea del Sur en el Mundial

Colombia finalizó su participación en la fase de grupos con un triunfo trabajado sobre Corea del Sur.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
25 de octubre de 2025 - 03:38 p. m.
Colombia finalizó su participación en la fase de grupos con un triunfo trabajado sobre Corea del Sur.
Colombia finalizó su participación en la fase de grupos con un triunfo trabajado sobre Corea del Sur.
Foto: CONMEBOL
El Grupo E del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 llegó a su fin con una jornada decisiva que dejó a España y Colombia como las clasificadas a los octavos de final. La selección española cerró la fase de grupos con puntaje perfecto, mientras que la Tricolor aseguró su boleto tras una sufrida victoria ante Corea del Sur.

España reafirmó su condición de favorita con un sólido 3-0 sobre Costa de Marfil, en un partido que controló de principio a fin. Claudia Barrios fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete, mientras que Iraia Fernández completó la goleada que selló la campaña ideal del conjunto ibérico: tres triunfos en tres presentaciones, doce goles a favor y ninguno en contra, un registro que la consolida como una de las selecciones más poderosas del torneo.

Colombia, por su parte, cumplió con su tarea. Con gol de London Crawford, venció 1-0 a Corea del Sur y terminó segunda con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Carlos Paniagua mostró una clara evolución a lo largo de la fase de grupos: de la dura caída inicial ante España pasó a una convincente goleada sobre Costa de Marfil y a un triunfo trabajado frente a las surcoreanas que confirmó su paso a la siguiente ronda.

Corea del Sur y Costa de Marfil, en cambio, se despidieron del certamen con idénticos registros: un empate, dos derrotas y un punto. Ambos equipos cerraron su participación con una diferencia de gol de -6, reflejo de las dificultades defensivas que enfrentaron en un grupo dominado de principio a fin por las europeas y las sudamericanas.

Así quedó el grupo de Colombia en el Mundial Sub-17 Femenino

