Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

La Tricolor goleó a Bolivia en Barranquilla y confirmó su participación en el Mundial 2026.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
05 de septiembre de 2025 - 02:10 a. m.
Juan Quintero (c) de Colombia celebra un gol este jueves, durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia).
Juan Quintero (c) de Colombia celebra un gol este jueves, durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
¡Colombia está en el Mundial 2026! La Tricolor selló su clasificación con un contundente 3-0 sobre Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este triunfo, la selección de Colombia regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en Rusia 2018, después de la frustración de no haber clasificado en Catar 2022.

Es oficial: Colombia logra, por séptima vez, su clasificación al Mundial
Los goles de la clasificación al Mundial: James, Córdoba y Quintero, video
La imagen de Messi, llorando junto a sus hijos, le da la vuelta al mundo: video
Video Thumbnail

El gol de James Rodríguez

En el primer tiempo, tras varias llegadas claras frente a una Bolivia que plantó resistencia, Colombia abrió el marcador con un gol de su capitán, James Rodríguez, al minuto 30.

Luego de una triangulación precisa con Luis Díaz y Santiago Arias, el ’10’ definió de primera para poner en ventaja a la Tricolor.

Con esa anotación, James llegó a 14 goles en Eliminatorias, superando a Radamel Falcao como máximo artillero histórico de Colombia en la competencia.

Quintero cambió el partido y Barranquilla festejó con Dayro Moreno

En la segunda mitad, el juego se tornó trabado y la Tricolor lucía imprecisa. Todo cambió con el ingreso de Juan Fernando Quintero, quien al minuto 74 filtró un pase magistral para Jhon Córdoba, encargado de romperle el arco a Carlos Lampe con un derechazo letal.

Bolivia bajó los brazos y la fiesta se desató. Al minuto 82 ingresó Dayro Moreno, y un minuto después, Quintero y Luis Díaz armaron una gran jugada que terminó en el tercer gol, obra del ’10’ de River Plate.

En los instantes finales, la hinchada cantó el “olé” y el Metropolitano de Barranquilla se convirtió en un carnaval.

Con 25 puntos, Colombia escaló al quinto puesto de la tabla y rompió una racha de seis partidos sin victorias.

Con la clasificación en el bolsillo, la Tricolor cerrará la Eliminatoria el próximo martes a las 6:30 p.m. en Maturín frente a Venezuela, que aún sueña con alcanzar el repechaje.

Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

