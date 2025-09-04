Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

Juan Quintero (c) de Colombia celebra un gol este jueves, durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¡Colombia está en el Mundial 2026! La Tricolor selló su clasificación con un contundente 3-0 sobre Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este triunfo, la selección de Colombia regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en Rusia 2018, después de la frustración de no haber clasificado en Catar 2022.

El gol de James Rodríguez

En el primer tiempo, tras varias llegadas claras frente a una Bolivia que plantó resistencia, Colombia abrió el marcador con un gol de su capitán, James Rodríguez, al minuto 30.

Luego de una triangulación precisa con Luis Díaz y Santiago Arias, el ’10’ definió de primera para poner en ventaja a la Tricolor.

Con esa anotación, James llegó a 14 goles en Eliminatorias, superando a Radamel Falcao como máximo artillero histórico de Colombia en la competencia.

Quintero cambió el partido y Barranquilla festejó con Dayro Moreno

En la segunda mitad, el juego se tornó trabado y la Tricolor lucía imprecisa. Todo cambió con el ingreso de Juan Fernando Quintero, quien al minuto 74 filtró un pase magistral para Jhon Córdoba, encargado de romperle el arco a Carlos Lampe con un derechazo letal.

Bolivia bajó los brazos y la fiesta se desató. Al minuto 82 ingresó Dayro Moreno, y un minuto después, Quintero y Luis Díaz armaron una gran jugada que terminó en el tercer gol, obra del ’10’ de River Plate.

En los instantes finales, la hinchada cantó el “olé” y el Metropolitano de Barranquilla se convirtió en un carnaval.

Con 25 puntos, Colombia escaló al quinto puesto de la tabla y rompió una racha de seis partidos sin victorias.

Con la clasificación en el bolsillo, la Tricolor cerrará la Eliminatoria el próximo martes a las 6:30 p.m. en Maturín frente a Venezuela, que aún sueña con alcanzar el repechaje.

Así quedó la tabla de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador