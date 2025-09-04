No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Es oficial: Colombia logra, por séptima vez, su clasificación al Mundial

1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y, ahora, 2026. Las siete clasificaciones de la selección a la Copa del Mundo.

Redacción Deportes
05 de septiembre de 2025 - 01:44 a. m.
Los jugadores de Colombia celebra su clasificación al Mundial.
Los jugadores de Colombia celebra su clasificación al Mundial.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia celebró una noche consagratoria en el estadio Metropolitano de Barranquilla al sellar su clasificación al Mundial de 2026 con una victoria categórica 3-0 sobre Bolivia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo respondió a la presión de la fecha 17 y logró asegurar su boleto a la cita en Norteamérica gracias a un rendimiento sólido, con James Rodríguez como líder y figura.

Vínculos relacionados

Los goles de la clasificación al Mundial: James, Córdoba y Quintero, video
La imagen de Messi, llorando junto a sus hijos, le da la vuelta al mundo: video
¡Colombia clasificó al Mundial 2026!

Los goles de la clasificación

El capitán abrió el marcador a los 31 minutos con un gol que encendió la ilusión de todo un país.

En la segunda parte llegaron los tantos que sentenciaron la clasificación: Jhon Córdoba amplió la ventaja al minuto 73 y Juan Fernando Quintero puso el broche de oro al 84, confirmando un triunfo contundente en el que la Tricolor mostró jerarquía, compromiso y efectividad en el momento decisivo.

El resultado no solo aseguró los tres puntos, sino que también garantizó matemáticamente el cupo mundialista con una jornada aún por disputarse.

Las siete clasificaciones mundialistas de Colombia

Con este logro, Colombia alcanzó su séptima participación en la Copa del Mundo, después de haber estado en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El país vuelve a soñar con brillar en el escenario más importante del fútbol, respaldado por un proceso que ha devuelto confianza y entusiasmo a la afición, y que se consolida como uno de los más prometedores de la región.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

colombia vs

gol caracol

a que hora es el partido de colombia hoy

a qué hora es el partido de colombia hoy

partido de colombia hoy en vivo caracol hora

gol caracol en vivo

colombia vs bolivia hoy

hora del partido de colombia hoy

eliminatorias hoy

hora partido colombia hoy

alineacion de colombia vs bolivia

a qué horas es el partido de colombia

a que hora juega colombia el jueves 4 de septiembre

seleccion colombia hoy

selección colombia hoy

a qué hora es el partido de la selección colombia

partido colombia hoy hora

partido de colombia hoy hora

a qué horas es el partido de colombia hoy

partido de colombia hoy en vivo caracol

donde juega colombia hoy

mundial 2026

partidos hoy eliminatorias

fecha eliminatorias

partido colombia hoy

colombia

partido de colombia hoy

colombia hoy

a que hora juega colombia

a que horas juega colombia hoy

colombia hoy partido

a qué horas juega colombia

selección de fútbol de colombia

colombia vs bolivia 2025

partido hoy colombia

colombia hoy partido hora

bolivia vs colombia

colombia partido hoy

selección colombia

colombia partido

deportes

colombia fc hoy

colombia fc

colombia partidos

colombia - bolivia

colombia bolivia

eliminatorias al mundial

eliminatorias al mundial 2026

messi

seleccion colombia vs bolivia

colombia titular

posiciones eliminatorias

eliminatorias posiciones

colombia vs bolivia titular

nestor lorenzo

james rodriguez

luis diaz

dayro moreno

dayro

lucho

james

baila morena

colombia goles

colombia gol

seleccion colombia goles

seleccion colombia gol

gol dayro

richard rios

argentina

partidos eliminatorias mundial 2026

tabla de posiciones eliminatorias mundial 2026

eliminatorias mundial 2026 partidos

eliminatorias mundial 2026 sudamérica

partidos de eliminatorias copa del mundo

tabla eliminatorias mundial 2026 - sudamérica partidos

posiciones de eliminatorias copa del mundo

tabla de posiciones eliminatorias

tabla eliminatorias mundial 2026

partidos eliminatorias

eliminatorias conmebol

colombia vs bolivia goles

seleccion colombia alineacion

argentina - venezuela

venezuela vs argentina

argentina hoy

conmebol eliminatorias

argentina vs. venezuela

venezuela argentina

argentina venezuela

partido argentina

eliminatorias copa del mundo posiciones

paraguay - ecuador

uruguay - perú

colombia fc vs

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar