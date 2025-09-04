Es oficial: Colombia logra, por séptima vez, su clasificación al Mundial

Los jugadores de Colombia celebra su clasificación al Mundial. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia celebró una noche consagratoria en el estadio Metropolitano de Barranquilla al sellar su clasificación al Mundial de 2026 con una victoria categórica 3-0 sobre Bolivia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo respondió a la presión de la fecha 17 y logró asegurar su boleto a la cita en Norteamérica gracias a un rendimiento sólido, con James Rodríguez como líder y figura.

¡La próxima #CopaMundialFIFA ya tiene aroma a café! Será la séptima participación mundialista de @FCFSeleccionCol 🏆🇨🇴 pic.twitter.com/dAGGWO1m7L — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

Los goles de la clasificación

El capitán abrió el marcador a los 31 minutos con un gol que encendió la ilusión de todo un país.

En la segunda parte llegaron los tantos que sentenciaron la clasificación: Jhon Córdoba amplió la ventaja al minuto 73 y Juan Fernando Quintero puso el broche de oro al 84, confirmando un triunfo contundente en el que la Tricolor mostró jerarquía, compromiso y efectividad en el momento decisivo.

El resultado no solo aseguró los tres puntos, sino que también garantizó matemáticamente el cupo mundialista con una jornada aún por disputarse.

Las siete clasificaciones mundialistas de Colombia

Con este logro, Colombia alcanzó su séptima participación en la Copa del Mundo, después de haber estado en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El país vuelve a soñar con brillar en el escenario más importante del fútbol, respaldado por un proceso que ha devuelto confianza y entusiasmo a la afición, y que se consolida como uno de los más prometedores de la región.

¡𝗡𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟! 🤩🤩🤩🤩🤩



𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 de 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 en la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 👏👏👏👏👏👏



𝗢𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗱𝗼 ☑️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/naCK4bimny — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

