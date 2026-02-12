Así quedó la tabla definitiva del Sudamericano Sub-20: Colombia, al hexagonal final

Las jugadoras de la selección de Colombia, en el partido con Paraguay el el Sudamericano Sub-20. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Colombia cerró la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 Femenino con un empate 0-0 frente a Paraguay este jueves, en un partido con pocas emociones y mucho control táctico.

No fue un encuentro brillante ni abundaron las ocasiones claras, pero el punto le bastó a la selección de Carlos Paniagua para confirmar su primer lugar en el Grupo A y cerrar la primera ronda con autoridad en la tabla.

Colombia, líder del grupo A del Sudamericano Sub-20

La tricolor terminó líder con ocho puntos en cuatro partidos, producto de dos victorias y dos empates, sin conocer la derrota.

Más allá del trámite discreto contra Paraguay, el balance general es positivo: Colombia mostró solidez defensiva —apenas tres goles a favor, pero ninguno en contra en varios tramos clave— y regularidad en un grupo que se mantuvo competitivo hasta la última jornada.

Detrás quedó Venezuela con siete unidades, tras sumar dos triunfos, un empate y una derrota. Paraguay fue tercera con cinco puntos, mientras que, eliminadas, Uruguay terminó con cuatro y Chile cerró con dos.

La tabla del Sudamericano Sub-20: así quedó el grupo A

La tabla evidencia que fue una zona apretada, en la que cada detalle marcó diferencia. Colombia supo administrar sus momentos para mantenerse siempre en la parte alta.

El punto de inflexión fue el triunfo 2-0 sobre Uruguay, el partido más completo del equipo en la fase inicial. Antes, el empate ante Chile había generado algunas dudas, y la victoria ajustada frente a Venezuela demostró carácter en un duelo directo. El cierre sin goles ante Paraguay fue más estratégico que espectacular, pensando ya en lo que viene.

A lo largo de la fase de grupos, Colombia fue de menos a más. Empezó con cautela, corrigió sobre la marcha y terminó mostrando madurez competitiva. Supo cuándo arriesgar y cuándo controlar, entendiendo que en torneos cortos la consistencia suele pesar más que el brillo.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina?

Sin embargo, el hexagonal final plantea un desafío distinto. Allí no bastará con administrar ventajas o controlar ritmos. Será necesario elevar el nivel ofensivo y tener mayor contundencia frente a selecciones que no perdonan errores y que manejan mejor los tiempos del partido.

En ese escenario aparece Brasil como el gran referente continental y el rival a vencer si Colombia quiere aspirar al título. La diferencia histórica obliga a la tricolor a dar un salto competitivo, sostener su orden defensivo y potenciar su capacidad de generar peligro.

La fase final del torneo empieza el lunes 16 de febrero. La segunda fecha será el jueves 19; la tercera, el domingo 22; la cuarta, el miércoles 25, y la última será el sábado 28.

Colombia cumplió el primer objetivo: clasificar y hacerlo como líder con ocho puntos. Ahora empieza el verdadero examen. El hexagonal no admite distracciones y será el escenario donde esta generación medirá su techo real en el Sudamericano.

