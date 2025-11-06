Así se cayó la firma del acuerdo laboral entre Acolfutpro, la Dimayor y la FCF

Tras idas y vueltas, la Federación y la Dimayor se negaron a firmar el documento. Foto: Acolfutpro

Lo que debía ser la jornada de formalización del documento que ponía fin a uno de los mayores conflictos laborales del fútbol colombiano en los últimos años terminó en un nuevo desencuentro.

Los representantes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor se negaron a firmar el acuerdo final pactado con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), pese a la convocatoria realizada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

De acuerdo con el comunicado emitido por Acolfutpro, solo asistieron a la reunión el secretario general de la FCF, Andrés Tamayo, y la secretaria general de la Dimayor, Lorena Novoa. Ambos, de manera sorpresiva, comunicaron que no firmarían el documento consensuado el 29 de septiembre, alegando “motivos administrativos”, lo que la asociación calificó como una “burla al ministro y a los futbolistas”.

El texto de Acolfutpro señala que la decisión constituye una violación a los compromisos adquiridos en el marco de la mesa de diálogo social y un incumplimiento a los convenios internacionales ratificados por Colombia ante la OIT. “La confianza construida con esfuerzo ha sido traicionada”, afirma el comunicado, que denuncia una dilación injustificada en la aplicación de lo acordado.

El Ministerio de Trabajo había actuado como mediador y garante institucional del proceso que permitió cerrar la mesa en septiembre, luego de que los jugadores amenazaran con ir a paro. Con esta negativa, se rompe el clima de entendimiento logrado tras más de un año de conversaciones y se reabre un conflicto que parecía superado.

Acolfutpro anunció que continuará su defensa por la vía administrativa y judicial, tanto en el ámbito nacional como internacional, para garantizar el respeto de los derechos laborales de los futbolistas. “No claudicaremos —advirtió la asociación— hasta que los jugadores sean reconocidos como lo que son: trabajadores con voz, dignidad y derechos.”

