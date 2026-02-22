Así quedó la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 con el empate de Colombia

Colombia y Paraguay, en el Sudamericano. Foto: Conmebol, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia empató 1-1 con Paraguay y evitó una derrota que habría significado una debacle total en el Sudamericano Femenino Sub-20. El gol agónico de Isabella Díaz, ya en tiempo de adición, le permitió a la Tricolor sumar por primera vez en el hexagonal final y romper una sequía que empezaba a ser asfixiante. No fue una buena actuación, pero sí un punto que mantiene con vida a un equipo que estaba al borde del nocaut.

Aunque el empate no cambia el fondo del problema, sí sostiene una esperanza mínima. El panorama es difícil y la clasificación al Mundial parece cuesta arriba, pero Colombia todavía sigue con opciones matemáticas. El hexagonal la ha golpeado duro y ya no hay espacio para el error: cada partido que queda es una final y cualquier tropiezo puede ser definitivo.

La tabla del Sudamericano Sub-20: así va Colombia en el hexagonal final

La tabla refleja con crudeza el momento del equipo. Brasil lidera con puntaje perfecto (9 puntos y diferencia de +7) y ya aseguró su cupo, mientras que Ecuador es segundo con 7 unidades y también ya está en la Copa del Mundo. Paraguay, con 4 puntos, ocupa el tercer lugar y hoy estaría clasificando al Mundial, beneficiado por su regularidad en el hexagonal.

¡Historia de la grande! @LaTri se clasificó por primera vez al Mundial Sub20 Femenino 🥹🇪🇨



CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/ZRs1IzIDDi — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 23, 2026

Más abajo aparece un pelotón apretado. Venezuela suma 2 puntos, mientras que Colombia y Argentina tienen apenas 1, con diferencias de gol negativas. Solo cuatro selecciones irán al Mundial, lo que deja a la Tricolor fuera de la zona de clasificación y obligada a ganar todo lo que resta para no depender de terceros.

El empate contra Paraguay evitó que Colombia quedara descolgada de manera definitiva, pero no mejora su posición real. Sigue última por diferencia de gol y con dos partidos por delante en los que no puede especular. La calculadora entra en escena, pero las cuentas solo servirán si el equipo responde en la cancha.

El bajo rendimiento colectivo, la razón de la caida

El contraste con la fase de grupos es cada vez más doloroso. Colombia pasó de una primera ronda perfecta, invicta y sin recibir goles, a una pesadilla en el hexagonal final. Aquella solidez defensiva que sostuvo al equipo terminó siendo un espejismo cuando el nivel de exigencia subió.

En el hexagonal, los errores defensivos aparecieron y el ataque nunca dio un paso al frente. Al equipo le cuesta construir, dominar tramos del juego y generar ocasiones claras. La falta de gol, la ansiedad y la presión han condicionado cada presentación y han ido erosionando la confianza colectiva.

Incluso en el empate con Paraguay, Colombia mostró más empuje que fútbol. Falló un penal, sufrió atrás y encontró el gol solo en el cierre, más por insistencia que por claridad. La sensación es que el equipo juega incómodo, lejos de la versión que ilusionó en la fase inicial.

Lo que le queda a la selección femenina

El calendario no da tregua. Colombia volverá a jugar este miércoles 25 de febrero frente a Venezuela, desde las 6:00 p.m., en un partido que se convirtió en una final anticipada. Ganar es obligatorio para seguir con vida y llegar con opciones reales a la última jornada.

El cierre del hexagonal será ante Argentina, el sábado 28 de febrero, en un duelo cuyo horario definirá la Conmebol. Para entonces, Colombia necesita llegar dependiendo de sí misma. El margen es mínimo, la presión máxima y el mensaje es claro: si quiere estar en el Mundial, deberá transformar la angustia en resultados inmediatos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador