EN VIVO: Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20, siga el minuto a minuto

La tricolor enfrenta a la selección anfitriona en la tercera fecha del hexagonal final con la obligación de ganar.

Daniel Bello
23 de febrero de 2026 - 12:30 a. m.

Actualizaciones clave

Colombia empató 0-0 con Paraguay en el cierre de la fase de grupos.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
Colombia afronta este domingo un duelo decisivo ante Paraguay por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 de 2026. Sin puntos en esta fase, la tricolor está obligada a ganar para no comprometer su aspiración de clasificar al Mundial.

El panorama cambió drásticamente tras las derrotas, ambas por 1-0, frente a los combinados de Ecuador y Brasil, resultados que dejaron al conjunto dirigido por Carlos Paniagua en el último lugar y sin margen de error. El objetivo ya no es el título continental, sino asegurar uno de los cuatro cupos a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Polonia.

Colombia necesita recuperar la solidez mostrada en la primera fase, instancia en la que terminó invicta y sin recibir goles. La falta de contundencia ofensiva y los errores defensivos recientes encendieron las alarmas. Contra Paraguay, el equipo no puede especular, debe reaccionar de inmediato para sostener sus opciones de clasificar.

Minuto a minuto de Paraguay vs. Colombia

Hace 5 horas

El XI de Paraguay

Paraguay también apostó por un 4-3-3: Tamara Amarilla; Erika Figueredo, Ximena Moreno, Luz Paiva y Nayeli Torres; Kiara Florentín, Maite Mussi y Pamela Villalba; Milagros Ortiz, Claudia Martínez y Alison Bareiro.

El XI de Colombia

Carlos Paniagua se decidió por un 4-3-3 para enfrentar a Paraguay: Luisa Agudelo; María Tovar, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez y Lina Arboleda; Isabel Weiner, Juana Ortegon y Mariana Silva; Isabella Díaz, Marian Sterling y Maithe López.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Actualizaciones clave

