EN VIVO: Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20, siga el minuto a minuto

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Colombia afronta este domingo un duelo decisivo ante Paraguay por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 de 2026. Sin puntos en esta fase, la tricolor está obligada a ganar para no comprometer su aspiración de clasificar al Mundial.
El panorama cambió drásticamente tras las derrotas, ambas por 1-0, frente a los combinados de Ecuador y Brasil, resultados que dejaron al conjunto dirigido por Carlos Paniagua en el último lugar y sin margen de error. El objetivo ya no es el título continental, sino asegurar uno de los cuatro cupos a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Polonia.
Colombia necesita recuperar la solidez mostrada en la primera fase, instancia en la que terminó invicta y sin recibir goles. La falta de contundencia ofensiva y los errores defensivos recientes encendieron las alarmas. Contra Paraguay, el equipo no puede especular, debe reaccionar de inmediato para sostener sus opciones de clasificar.
Minuto a minuto de Paraguay vs. Colombia
El XI de Paraguay
Paraguay también apostó por un 4-3-3: Tamara Amarilla; Erika Figueredo, Ximena Moreno, Luz Paiva y Nayeli Torres; Kiara Florentín, Maite Mussi y Pamela Villalba; Milagros Ortiz, Claudia Martínez y Alison Bareiro.
El XI de Colombia
Carlos Paniagua se decidió por un 4-3-3 para enfrentar a Paraguay: Luisa Agudelo; María Tovar, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez y Lina Arboleda; Isabel Weiner, Juana Ortegon y Mariana Silva; Isabella Díaz, Marian Sterling y Maithe López.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook