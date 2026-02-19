Preocupación en la selección de Colombia por la lesión de Jefferson Lerma con Crystal Palace

Jefferson Lerma, jugador de Crystal Palace. Foto: EFE - NEIL HALL

Hay preocupación en la selección de Colombia por el estado físico de Jefferson Lerma. El volante colombiano no fue convocado por Crystal Palace para el partido de los play-offs de la UEFA Europa Conference League contra Zrinjski, situación que encendió las alarmas en el entorno del combinado nacional.

Previo al compromiso del conjunto inglés, en el que también milita el lateral derecho Daniel Muñoz, el entrenador Oliver Glasner entregó detalles sobre la situación médica de Lerma.

“Tiene una lesión en el tendón de la corva. Esperamos que no pueda jugar unas tres semanas”. Este panorama genera incertidumbre en la selección de Colombia, ya que el mediocampista podría perderse los partidos amistosos programados para marzo frente a Croacia y Francia.

¿Cuándo serán los partidos amistosos de la selección de Colombia?

Tal como lo había anticipado Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará dos exigentes pruebas contra selecciones protagonistas en recientes ediciones de la Copa del Mundo.

El primero de estos encuentros será contra Croacia, el jueves 26 de marzo, en el Camping World Stadium, desde las 7:30 p.m., donde se espera una masiva presencia de hinchas colombianos en las tribunas.

Tres días después, Colombia se medirá contra Francia en el Northwest Stadium, ubicado cerca de Washington D. C., en un duelo programado para las 9:00 p.m. (hora local).

¿Cómo le fue a Crystal Palace en la UEFA Europa Conference League?

Mientras tanto, por la Conference League, sin Lerma en cancha pero con Daniel Muñoz de titular, Crystal Palace igualó 1-1 como visitante contra Zrinjski, un resultado que mantiene vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final, instancia que se definirá el próximo jueves 26 de febrero desde las 3:00 p.m.

