Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-17 con el triunfo de Colombia contra Chile

La selección sub-17 de Colombia, antes del Sudamericano. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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Colombia se acomodó en la tabla del Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026 tras vencer 1-0 a Chile y dejó atrás las dudas que había sembrado en su debut. El equipo de Freddy Hurtado, que había igualado sin goles frente a Ecuador, mostró otra cara en un partido clave ante un rival directo y consiguió un triunfo que lo mete de lleno en la pelea del Grupo A.

Así fue el partido de Colombia vs. Chile

El inicio del partido fue trabado, con pocas opciones claras y muchas imprecisiones en ambos equipos. Colombia intentó acercarse, pero volvió a evidenciar problemas en la construcción de juego, mientras que Chile también generó peligro, incluso obligando a una gran intervención del arquero colombiano con una triple atajada.

Con el paso de los minutos, la tricolor tuvo una de las más claras con un desborde por derecha y un remate que se fue por fuera de la red, pero seguía sin lograr continuidad en su juego ofensivo. Chile, por su parte, apostaba por el balón parado y avisó con un cabezazo que pasó muy cerca.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraría sin goles, llegó la jugada que cambió el rumbo del partido. En el tiempo añadido, el árbitro sancionó penalti por una falta del arquero chileno, y José Escorcia se encargó de convertirlo con un remate potente, pese a que el guardameta adivinó la dirección.

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Ese gol antes del descanso fue determinante para el desarrollo del complemento. Colombia salió con otra actitud, más suelta y confiada, liberada de la presión que implicaba no haber ganado en su debut, y empezó a imponer condiciones en el partido.

En el segundo tiempo, la superioridad colombiana fue evidente. Generó varias opciones claras, primero con un cabezazo tras balón parado y luego con remates de media distancia que exigieron constantemente al arquero Vicente Villegas, quien se convirtió en la gran figura de Chile.

La tricolor tuvo para ampliar el marcador en múltiples ocasiones. Escorcia estuvo cerca del segundo, al igual que otros remates desde fuera y dentro del área, pero siempre apareció Villegas para sostener a su equipo y evitar una derrota más amplia.

Chile intentó reaccionar con algunas aproximaciones, especialmente a través de jugadas a balón parado y remates lejanos, pero nunca logró poner en serio riesgo la ventaja colombiana en el tramo final del partido.

Así va la tabla del grupo A del Sudamericano

Con este resultado, Colombia llegó a cuatro puntos en dos partidos y se ubicó en la segunda posición del Grupo A, por detrás de Ecuador, que lidera con siete unidades tras su victoria sobre Uruguay. La tricolor dejó atrás el irregular 0-0 del debut y ahora depende de sí misma para avanzar.

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¿Cómo será la cuarta fecha del Sudamericano?

El jueves, en la próxima jornada, la cuarta del grupo, Colombia se enfrentará a Uruguay en un duelo clave, mientras que Chile se medirá ante Paraguay.

Con la confianza recuperada y una mejor imagen en el segundo tiempo, el equipo de Hurtado buscará consolidar su crecimiento en el torneo.

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