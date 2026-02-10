Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-20 Femenino tras la nueva victoria de Colombia

Lina Arboleda de Colombia (d) disputa el balón con Erika Vidiella de Uruguay. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia firmó su mejor presentación en el Sudamericano Sub-20 Femenino y aseguró su clasificación al hexagonal final con una victoria clara por 2-0 sobre Uruguay. El equipo de Carlos Paniagua dominó el partido de principio a fin, con autoridad en la posesión, presión alta y un juego colectivo que desbordó a las charrúas desde los primeros minutos.

Ese dominio se reflejó sobre todo en el primer tiempo, cuando la tricolor sometió completamente a su rival. Uruguay apenas pudo salir de su campo y Colombia generó constantes aproximaciones hasta que encontró el premio con el gol de Maithe López, que abrió el marcador y confirmó lo que se veía en la cancha: un equipo superior en ritmo, ideas y convicción.

Un festejo de gol más para Maithe López 🥳🇨🇴



CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/ejXY3nHBJo — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 10, 2026

Para la segunda mitad, Colombia bajó un poco la intensidad, más por el desgaste físico que por decisión táctica. Sin embargo, nunca perdió el control del partido. Supo administrar la ventaja con orden, paciencia y buena lectura del juego, evitando que Uruguay encontrara espacios para reaccionar.

El cierre llegó con el tanto de Fernanda Viáfara, que terminó de sentenciar el compromiso y dar tranquilidad a un equipo que ya jugaba con confianza. Ese segundo gol fue la recompensa a la madurez que mostró la selección para manejar el trámite del encuentro.

⏱️ 83’ Goooooooooool de Fernanda Viáfara Goooooooolazoooo de Colombiaaaaaa.



🇨🇴 2-0 🇺🇾#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/6xnVaIGv2H — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 10, 2026

¿Cómo quedó la tabla del Sudamericano Sub-20 Femenino?

Este resultado confirma que Colombia ha ido de menos a más en el torneo. El debut con empate ante Chile dejó dudas, luego vino el triunfo sufrido y sobre la hora frente a Venezuela, y ahora aparece este partido redondo, el más completo de todos, que evidencia el crecimiento del grupo.

Además, la victoria toma aún más valor por lo que ocurrió en el otro juego del grupo. Paraguay, la selección local, cayó 2-0 frente a Venezuela, resultado que le abre a Colombia la posibilidad de ser primera en su zona.

Detrás del liderato de Colombia ahora marchan las venezolanas, que se mantienen muy cerca con seis puntos y la misma diferencia de gol. La tricolor lidera con siete unidades tras tres partidos, producto de dos victorias y un empate, sin goles en contra, mostrando solidez defensiva y regularidad. Más atrás aparece Paraguay con cuatro puntos, mientras que Uruguay también suma cuatro pero con un partido más lo que la deja eliminada. Chile, en el fondo con un solo punto, quedó prácticamente sin margen de error.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20?

El Grupo A del Sudamericano Sub-20 Femenino se cerrará este jueves 12 de febrero con dos partidos que se jugarán a las 4:00 p.m.: Venezuela enfrentará a Chile, mientras que Colombia se medirá ante Paraguay en un duelo clave para definir las posiciones finales de la zona y el orden de clasificación rumbo al hexagonal final.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador