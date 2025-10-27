Linda Caicedo y Kate Tapia, entre las mejores del mundo: suman importantes nominaciones

El fútbol femenino colombiano volvió a figurar en la escena global gracias a los recientes reconocimientos que recibieron ambas jugadoras. Foto: Agencia EFE

Linda Caicedo, atacante de Real Madrid, fue incluida por la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) entre las 26 finalistas al XI Ideal Femenino de la temporada 2024/25, una selección que reconoce a las mejores jugadoras del año según el voto de sus propias colegas.

El reconocimiento tiene un valor especial porque surge directamente de la votación de más de 6.000 futbolistas profesionales de todo el planeta. En esta edición, FIFPro consideró el rendimiento de las jugadoras entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025, un periodo en el que Caicedo brilló con el Real Madrid y con la selección de Colombia.

A sus 20 años, la delantera vallecaucana firmó una campaña sobresaliente: disputó 36 partidos con el club blanco, anotó 13 goles y aportó 10 asistencias. Además, fue protagonista en el Mundial Femenino Sub-20 disputado en Colombia y en el subcampeonato de la Copa América celebrada en Ecuador.

La metodología de FIFPro establece que las futbolistas nominadas debían haber jugado al menos 20 partidos oficiales durante el periodo señalado. El equipo ideal final estará compuesto por una arquera, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteras, mientras que el puesto restante se otorgará a la jugadora de campo con la siguiente mayor cantidad de votos. El anuncio oficial de las once elegidas se realizará el 3 de noviembre de 2025.

En la lista de delanteras, Caicedo comparte nominación con nombres emblemáticos como Marta (Brasil), Barbra Banda (Zambia), Alessia Russo (Inglaterra) y Athenea del Castillo (España), su compañera en el Real Madrid. Entre las centrocampistas destacan Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Vicky López, mientras que en defensa sobresalen Lucy Bronze, Ona Batlle y Leah Williamson.

Kate Tapia, entre las mejores guardametas de América

La guardameta Katherine Tapia, referente en el arco de Colombia y en el Palmeiras, fue nominada al tradicional premio de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol).

La nominación se refiere a la temporada 2025, cuando Tapia fue fundamental en el subcampeonato de la selección colombiana en la Copa América, además de sus grandes actuaciones con el Palmeiras en la liga de Brasil.

El jurado encargado de la votación está compuesto por miembros expertos en fútbol de 120 países y prevé anunciar los resultados a partir de diciembre.

