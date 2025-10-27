Ecuador vs. Colombia: hora y dónde ver el juego de Eliminatorias Femeninas

Ambas selecciones llegan con triunfos en el debut y buscan dar un paso firme en el camino hacia el Mundial de Brasil 2027, en un duelo clave por el liderato en juego. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La selección de Colombia femenina enfrentará este martes 28 de octubre a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

El partido representa un nuevo paso en el camino hacia el Mundial de Brasil 2027, ya que el torneo otorga dos cupos directos y otros dos al repechaje intercontinental. Tanto Ecuador como Colombia comenzaron con victorias en su debut y buscan consolidarse entre los primeros lugares de la tabla en esta fase inicial.

Duelo con liderato en juego

Ecuador llega motivado tras golear 4-0 a Bolivia como visitante, un resultado que las dejó líderes por diferencia de gol. Con el impulso de su gente y el desafío de la altura de Quito, el conjunto dirigido Eduardo Moscos buscará mantener el paso firme y ratificar su buen inicio de torneo. Stefany Cedeño, autora de un golazo de tiro libre en el debut, será una de las jugadoras a seguir por su precisión y liderazgo en el mediocampo.

Colombia, por su parte, viaja a la capital ecuatoriana luego de un estreno convincente en Medellín, donde superó 4-1 a Perú con doblete de Leicy Santos y anotaciones de Daniela Montoya e Ivonne Chacón. La ‘Tricolor’ sabe que un triunfo fuera de casa sería un golpe de autoridad y la dejaría bien posicionada de cara al objetivo mundialista.

“Es importante empezar con pie derecho, pero hay cosas por recomponer”, reconoció el técnico de la selección femenina tras el triunfo en el Atanasio. “El equipo tiene que ser más contundente en ambas áreas. Es un torneo que se juega por puntos y que nos puede llevar al Mundial”.

Rotaciones y estrategia ante la altura

El cuerpo técnico colombiano planea utilizar variantes para enfrentar los efectos de la altura de Quito. “Vamos a corregir dentro de la victoria, pero tenemos que seguir creciendo poco a poco. Es muy importante utilizar otras jugadoras, dar recambio. La altura será un factor relevante y hay que pensar en las variantes para darle oxígeno al equipo”, explicó el entrenador.

Leicy Santos, figura en el debut, volverá a ser una pieza determinante. Su capacidad para manejar los tiempos y generar juego ofensivo será clave ante un rival que suele presionar alto y aprovechar los espacios en velocidad.

Un historial favorable y una tabla apretada

El último antecedente entre ambas selecciones data de la Copa América Femenina 2022, cuando Colombia se impuso 2-1. Ahora, los dos equipos comparten el liderato del grupo con tres puntos, junto a Argentina, en una tabla que empieza a perfilar los primeros candidatos.

La segunda jornada también incluye los duelos Chile vs. Bolivia en Rancagua, Uruguay vs. Argentina en Montevideo y Paraguay vs. Venezuela en Asunción. Perú tendrá descanso, mientras que Brasil, anfitrión del próximo Mundial, ya tiene su cupo asegurado.

Hora y dónde ver Ecuador vs. Colombia

Fecha: 28 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Transmisión: Gol Caracol y RCN

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Ecuador (3 pts, +4) Colombia (3 pts, +3) Argentina (3 pts, +2) Chile (1 pt) Venezuela (1 pt) Uruguay (0 pt) Paraguay (0 pt) Perú (0 pt) Bolivia (0 pt)

