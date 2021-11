Catar, tan cerca y a la vez tan lejos para Colombia

Los últimos cinco partidos de la selección de Colombia generan incertidumbre y pesimismo. Cuatro empates y una derrota, sin marcar goles, deberían haberla dejado sin opciones de ir al Mundial de Catar 2022. Pero la suerte está del lado de Reinaldo Rueda y sus dirigidos. La irregularidad de los otros equipos hizo que la tricolor incluso ascendiera en la tabla. Terminará 2021 en la cuarta posición, la última que entrega cupo directo a la Copa Mundo. Un premio exagerado para tan poco fútbol, más allá de que el plantel haya mostrado ganas y actitud.

“Dependemos de nosotros mismos”, señaló el arquero David Ospina, capitán del combinado nacional. El cuidapalos antioqueño vio el vaso medio lleno y mantiene actitud positiva para las cuatro jornadas finales que vienen: el 27 de enero contra Perú, en Barranquilla; el 1° de febrero contra Argentina, en Buenos Aires; el 24 de marzo contra Bolivia, en el Metropolitano, y el 29 de ese mes de visitante contra Venezuela.

“Necesitamos un gol que nos desbloquee, que nos permita jugar mejor”, aseguró el estratega vallecaucano tras el amargo empate frente a Paraguay, en el que su equipo cometió los mismos pecados de buena parte de los otros 16 partidos que él ha dirigido en esta nueva era: imprecisión, falta de confianza, poca generación de juego, escasas alternativas ofensivas y cero contundencia.

Pero, calculadora y calendario en mano, la situación es más alentadora. El panorama colombiano es mejor que el de sus rivales por un cupo directo al Mundial o el repechaje. Brasil y Argentina ya están matemáticamente clasificados. Y Ecuador les lleva seis puntos a los demás y tiene buena diferencia de goles. Tendría que perder los cuatro juegos que le quedan para estar en la cuerda floja.

Entonces, entre Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay estarán el cuarto tiquete a Catar y la repesca. En la próxima doble fecha, en enero, habrá varios enfrentamientos directos: Colombia vs. Perú, Paraguay vs. Uruguay, Ecuador vs. Perú y Bolivia vs. Chile. Al menos un par de selecciones quedarán fuera para las dos fechas de marzo, en las que habrá más duelos claves: Paraguay vs. Ecuador; Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia, Perú vs. Paraguay y Chile vs. Uruguay. Como la tabla está tan apretada y hay muchos duelos entre sí, el que gane los cuatro partidos asegura mínimo repechaje.

Pero para poder hacer cuentas alegres, es urgente que Reinaldo Rueda y la selección solucionen la falta de gol. El problema está más en la generación de opciones que en la misma finalización, pues todos nuestros delanteros marcan en sus clubes. Con la tricolor no lo hacen, porque apenas tienen una o dos opciones por partido.

Pareciera como si el estratega vallecaucano trabajara solo la defensa, que, a pesar de las fallas y la irregularidad ha mejorado, y dejara a las individualidades y su talento las soluciones de la mitad para adelante, como hacían los técnicos de antaño. Hay que buscar una fórmula para alimentar más a los artilleros, dejarlos de cara al arco, crear más chances para romper la racha sin marcar y sumar de a tres, porque de a puntico no se clasifica al Mundial.