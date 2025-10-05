Logo El Espectador
EN VIVO: Colombia - Nigeria, siga el minuto a minuto del Mundial Sub-20

La Tricolor saldrá este domingo con la ilusión intacta: ganar y avanzar a los octavos del torneo juvenil. Esta es la alineación titular.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
05 de octubre de 2025 - 10:49 p. m.
Óscar Perea de Colombia celebra un gol este lunes, en un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Colombia y Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile).
Óscar Perea de Colombia celebra un gol este lunes, en un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Colombia y Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile).
Foto: EFE - Osvaldo Villaroel
Colombia se juega este domingo un partido decisivo en el Mundial Sub-20 de Chile: el duelo contra Nigeria por la última fecha del Grupo F.

Luego de vencer a Arabia Saudita (1-0) en su debut y empatar sin goles con Noruegala Tricolor llega invicta y con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final en un partido que marcará su destino en el torneo.

El compromiso se disputará en el Estadio Fiscal de Talca a las 6:00 p.m., hora colombiana, con la expectativa de que la Tricolor pueda sellar su paso a la siguiente ronda después de sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas.

El partido podrá verse en nuestro país a través de la señal abierta de Gol Caracol, además de la transmisión en línea mediante la app gratuita ditu, lo que permitirá a los hinchas acompañar a la selección en un choque determinante rumbo a los octavos de final.

Colombia - Nigeria, siga el minuto a minuto

Hace 5 horas

La amarilla ya está lista

Hace 5 horas

En calentamiento

El equipo ya calienta y se prepara para el duelo.

Actualización claveHace 5 horas

Colombia ya está en el estadio

Actualización claveHace 5 horas

La titular de Colombia

Hace 6 horas

La previa de la Tricolor

Hace 6 horas

¡Hoy juega Colombia!

Actualización claveHace 6 horas

¿Es posible la clasificación?

Con cuatro unidades y sin goles en contra, la Tricolor lidera el Grupo F y depende de sí misma para avanzar de ronda, un escenario favorable.

Sin embargo, la clasificación todavía no está asegurada. Noruega también tiene cuatro puntos y Nigeria, con tres, aún puede desplazar a cualquiera si gana en la última jornada.

Arabia Saudita, sin unidades, ya no tiene margen de error para aspirar a llegar al tercer lugar, aunque los dos primeros ya le son imposibles.

El equilibrio del grupo es total: Colombia y Noruega comparten liderato con idéntica diferencia de gol (+1), mientras que Nigeria los sigue de cerca. Todo se definirá en la última fecha.

Actualización claveHace 6 horas

Así va la tabla del Grupo F

#EquipoPJGEPGFGCDGPtsResultados
1Colombia211010+14
2Noruega211010+14
3Nigeria21013303
4Arabia Saudí200224-20

Para Colombia, sumar frente a Nigeria será clave no solo para confirmar su paso a los octavos, sino también para mantener su posición de privilegio y así enfrentar un rival más accesible en la siguiente fase.

Un empate le bastaría para clasificar, aunque una victoria le garantizaría el primer puesto del grupo. En cambio, una derrota podría complicar el panorama y dejar su suerte en manos de los demás resultados, por lo que el objetivo está claro: asegurar puntos y no dejar espacio a la incertidumbre.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

