Colombia en el Mundial Femenino: carta de Claudia P. Díaz a María Camila Reyes

A la izquierda, María Camila Reyes, volante de 21 años; a la derecha, Claudia P. Díaz, pionera del fútbol femenino en Colombia. Foto: Archivo Particular

Hola Camila, soy la profe Claudia Diaz, pionera del fútbol colombiano femenino, una de las primeras integrantes de la selección Colombia año 1998 y una de tus primeras entrenadoras en tu casa, el Club Kapital Soccer.

No sé si alguna vez te conté sobre mi vida deportiva, pero hoy que tengo la oportunidad de escribirte quiero que sepas un poco más de mí. Mi proceder es muy humilde, soy la mayor de tres hermanas y mi mamá nos crio sola desde que yo tenía seis años, desde pequeña fui hiperactiva, me gustaba correr, jugar y con el tiempo el fútbol se convirtió en todo para mí, siempre tuve talento para jugar, llegar a las canchas de los barrios era lo mejor de mi día a día, tanto así que Dios me bendijo con la oportunidad de escalar en los procesos deportivos y competitivos, ser selección Bogotá de fútbol y fútbol sala, entrenábamos donde nos tocara, con o sin luz, coladas en el bus o llegando a pie, eran otros tiempos y yo sentía que me quería comer el mundo jugando fútbol.

En 1998 me convertí en Selección Colombia, representando a mi país en Argentina, era la más pequeña de todo el grupo y entre risas, chistes, pilatunas y fútbol aprendí de las grandes mujeres que me rodeaban (Miriam Guerrero, Julieta López, Patricia Vanegas, entre otras), y también de los entrenadores.

Nunca he imaginado mi vida sin el fútbol, razón por la que siendo muy joven emprendí con mi club, Kapital Soccer, con el que buscaba brindarles mejores condiciones deportivas a esas niñas talentosas de Bogotá, ahí te conocí, tenías doce años cuando llegaste, con talento, aptitudes y dedicación para este hermoso deporte, fueron un par de años de preparación viéndote madurar deportivamente, viendo como crecías, como querías salir a jugar y reconocí algo que vi en mí, comerte el mundo jugando fútbol; ese momento llegó cuando jugamos la Pony Fútbol, destacaste como nunca, fuiste figura, todos los ojos estaban puestos en ti y yo no podía sentirme más orgullosa de verlo y acompañarte en ese momento.

Ahora estoy contigo desde la tribuna, viéndote jugar y triunfar como alguna vez lo soñamos, unas veces juntas, otras veces lo soñé sola, por que día a día te esfuerzas por ser mejor y eso hacen las grandes deportistas. Me alegra ver tus entrevistas, la elocuencia de tus palabras, la sonrisa confiada y frases precisas, que me dicen a mí y a toda Colombia que el fútbol no solo era el medio sino también tu destino.

Este es el momento de brillar, tu como deportista y ser humano, en un equipo de grandes jugadoras, guerreras que hoy despiertan esa pasión por el deporte que en una época era solo para hombres; por favor sigue viviendo con amor e intensidad este sueño, porque tú eres la prueba latente de que cada esfuerzo que hemos hecho desde hace 25 años o más vale la dicha de verlas portando la camiseta con nuestros colores, de ver a las grandes empresas apoyarlas y patrocinarlas, ver a familias completas sentarse al frente del televisor o de los celulares a verlas jugar y lo más importante, acompañar a esas nuevas generaciones de futbolistas que se entrenan, que quieren jugar fútbol, que quieren ser como nosotras.

A todas les envío un abrazo caluroso, solo las que hemos vestido la tricolor sabemos lo emocionante que es estar ahí, hoy somos un país acompañándolas, respaldándolas y esperando lo mejor de ustedes. Dios las bendice siempre.

CLAUDIA P. DÍAZ – (MARADONA) - #12

JUGADORA PIONERA

SELECCIÓN COLOMBIA 1998

