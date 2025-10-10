¿Colombia está para ser finalista del Mundial 2026? Néstor Lorenzo respondió

El director técnico de la selección Colombia de fútbol, Néstor Lorenzo (i), habla junto al jugador Richard Ríos durante una rueda de prensa este lunes, en Barranquilla (Colombia). Colombia, que vive una crisis porque ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, recibirá este martes en Barranquilla a una fortalecida selección paraguaya, que carga un invicto de siete partidos sin perder en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La selección de Colombia afronta este sábado su primer partido después de la clasificación al Mundial de 2026. El rival será México (Gol Caracol, 8:00 p.m.), un equipo en gran forma, con nueve partidos sin perder, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Más allá del resultado, Néstor Lorenzo busca consolidar la base humana y futbolística de un proceso que, según él mismo, se ha construido sobre la unión y la confianza.

“Acá armamos un grupo muy fuerte. Nunca hubo un problema de disciplina, de desobediencia y rebeldía. Se han querido inventar, pero no han podido, porque eso está muy fuerte en este equipo, seguimos bajo esa misma línea y está instalado en el grupo”, aseguró el técnico argentino al ser consultado por el liderazgo dentro del vestuario.

Para Lorenzo, el secreto del buen momento de Colombia pasa por la solidaridad entre los jugadores. “Todos dependemos de todos y si no hay confianza y no hay una buena predisposición y una buena calidad humana, se complica, no se puede depender de alguien al que no le tiene confianza, el trabajo en equipo es eso, que cada uno aporte lo suyo y confiar en el compañero en que le puedan aportar”, añadió.

México, un rival mundialista

El partido ante México servirá para afinar detalles y mantener el ritmo competitivo antes de las fechas FIFA de octubre y noviembre.

“Si bien vinieron también muy rápido después de la Eliminatoria y tenemos fecha en octubre y noviembre, muchos tienen que jugar acá, viajar a Europa, jugar 2-3 partidos, volver; es un ritmo vertiginoso y vamos a tratar de sacarle mayor provecho. Si bien se dicen que son amistosos, son mundialistas, porque vamos a enfrentar a equipos mundialistas”, explicó el argentino.

En cuanto al rival, Lorenzo destacó el crecimiento del conjunto dirigido por Javier Aguirre: “No jugó eliminatoria, pero viene de ganar la Copa Oro, eso le da una categoría de lo mejor de Concacaf, tiene un técnico al que conozco, que es un hombre con mucha experiencia mundialista que no deja nada para el azar, crea buenos grupos y va a aprovechar al máximo la calidad del jugador mexicano que está en un buen nivel”.

¿Colombia está para la final del Mundial?

El técnico también se refirió a las palabras del histórico Carlos “El Pibe” Valderrama, quien días atrás afirmó que Colombia está “para la final del Mundial”.

“Siempre apoyó el proceso, siempre rescató las cosas positivas que fueron muchas y lo tomo como una buena predicción de parte de él, sabiendo lo que él sabe y no lo tomo como una presión. Él dice que le tiene fe a la selección y eso es porque lo ha dicho durante todo el proceso, lo admiro y lo quiero mucho y lo tomo de la mejor manera. Vamos a buscar llegar hasta el último partido con posibilidades”, señaló el argentino.

Los titulares contra México

Para este encuentro, Lorenzo confirmó la titularidad de tres referentes: “Va a atajar David Ospina, es hora que David tenga su partido. Va a jugar James y va a jugar Lucho Díaz”.

Sobre la gran novedad de la convocatoria, el extremo de Fluminense Kevin Serna, explicó: “Es un jugador que nos puede dar variantes en ataque, puede jugar en ambas bandas, detrás del nueve, es un jugador inteligente y ojalá pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad”.

Finalmente, habló del momento de James Rodríguez en el León mexicano: “He seguido mucho a León, he ido a León, había hecho un buen inicio de campeonato, después se cayó en el rendimiento, se le fueron jugadores y la preocupación es relativa, porque a James lo tenemos que preparar para nuestro equipo, sabiendo que juega que está bien físicamente, lo readaptaremos para darle lo mejor y que él dé lo suyo”.

Con el grupo consolidado, el liderazgo claro y el objetivo en el horizonte, Colombia se prepara para un nuevo examen ante un rival mundialista. Para Lorenzo, el reto va más allá del resultado: se trata de fortalecer la identidad de un equipo que ya demostró que puede competir con cualquiera.

