Colombia vs. Brasil por el Sudamericano femenino Sub-20: fecha, hora y dónde ver

La selección de Colombia femenina Sub-20 quiere reponerse de la derrota sufrida ante Ecuador en la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano. El combinado nacional, que clasificó en la primera posición del grupo A, al sumar ocho puntos en cuatro encuentros —producto de dos empates y dos victorias—, necesita retomar el camino del triunfo si aún aspira a levantar el título en tierras paraguayas.

Ahora, el nuevo reto del certamen será la selección de Brasil el próximo jueves 19 de febrero desde las 6:00 p.m. La Verdeamarela —que terminó segunda del grupo B, por detrás de Argentina, con un total de nueve puntos en los mismos partidos disputados que Colombia— viene de ganar tres encuentros y perder solo uno en la fase inicial del certamen, en la que además registró una diferencia de gol de +11.

Así fue el partido de la selección de Colombia vs. Ecuador

La selección nacional no inició de la manera esperada el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Luego de una fase de grupos invicta, en la que tampoco registró goles en contra, el equipo nacional fue ampliamente superado en el partido contra Ecuador y nunca logró encontrar respuestas futbolísticas ante una selección que mostró mayor claridad y orden colectivo.

El partido arrancó con intensidad. Colombia avisó temprano, apenas al minuto 6, cuando Maithé López generó la primera aproximación. Sin embargo, con el paso de los minutos, Ecuador comenzó a imponer condiciones y al minuto 14 ya se acercaba con peligro al arco defendido por Luisa Agudelo. A los 20 minitos de juego, Mari Guerra, la número 10 ecuatoriana, quien pidió constantemente el balón, encaró y buscó desequilibrar, generando la segunda acción para el cuadro ecuatoriano.

En la segunda parte, el panorama no cambió demasiado. Ecuador mantuvo su buen ritmo y al minuto 64, luego de un pase impreciso en salida por parte de Colombia, Rosa Flores sacó un potente remate desde larga distancia que superó a Agudelo. Un verdadero golazo que nació de un error no forzado.

Colombia y su nuevo reto contra Brasil

Con este panorama, la selección de Colombia debe buscar una victoria contra Brasil para no quedarse en el fondo de la tabla del hexagonal final. Antes de que inicie la segunda fecha, el combinado nacional se ubica penúltimo, sin puntos y con una diferencia de gol de -1.

Una victoria podría ubicar a las dirigidas por Carlos Paniagua en la parte alta de la tabla y volver a encaminar el camino al título.

Así está la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Colombia vs. Brasil por el Sudamericano femenino Sub-20: fecha, hora y dónde ver

Fecha: Jueves 19 de febrero

Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Luis Alfonso Giagni

TV: Gol Caracol y Ditu

