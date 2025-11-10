EN VIVO: Colombia vs. Corea del Norte, siga el duelo del Mundial Sub-17

Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: FCF

Colombia se juega la clasificación en su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar. Con dos puntos tras empatar con Alemania (1-1) y El Salvador (0-0), el equipo de Freddy Hurtado está obligado a vencer a Corea del Norte para avanzar a dieciseisavos. Un empate podría darle una mínima opción como mejor tercero, pero dependería de otros resultados.

El equipo ha mostrado orden y solidez defensiva, pero la falta de gol lo tiene contra las cuerdas. Corea del Norte llega invicta, con una goleada 5-0 sobre El Salvador y un empate con Alemania por 1-1, siendo el rival más fuerte del grupo.

La tarea es clara: mejorar la eficacia en ataque y mantener la concentración. Colombia necesita su mejor versión para seguir con su camino o, al menos, aferrarse al milagro del tercer puesto.

Colombia vs. Corea del Norte, siga el minuto a minuto

Todo listo para el duelo que arrancará a las 8:30 a.m.

Colombia se juega su último chance para acceder a la siguiente ronda del Mundial Sub-17. ¿Cuál será el resultado?

