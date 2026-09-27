Así quedó el palmarés de la Liga Femenina en Colombia: Deportivo Cali manda

Deportivo Cali escribió este sábado una página inédita en la historia del fútbol femenino colombiano. El conjunto azucarero derrotó 4-2 a Independiente Santa Fe en Palmaseca, cerró la final con un global de 7-4 y conquistó su cuarta Liga. El título no solo significó una nueva estrella: convirtió al Cali en el primer tricampeón consecutivo del torneo y en el primer club que alcanza cuatro coronas, con lo que quedó solo en la cima del palmarés de la Liga Femenina.

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Así se gestó el nuevo título de Cali, el dominador del palmarés en la Liga Femenina

La definición comenzó con Santa Fe obligado a remontar el 3-2 sufrido en el partido de ida en Tunja. Las leonas consiguieron exactamente el arranque que necesitaban cuando Mariana Zamorano sorprendió a Maryory Sánchez con un remate desde muy lejos para poner el 0-1 a los 14 minutos e igualar momentáneamente la serie. Sin embargo, la esperanza bogotana duró poco: Melanin Aponzá aprovechó un balón suelto después de un tiro de esquina y estableció el 1-1 a los 20.

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Cali terminó de inclinar la final antes del descanso. Ingrid Guerra, una de las figuras de la serie, apareció a los 42 minutos para poner el 2-1 y devolverle al equipo local una ventaja de dos tantos en el global. En el comienzo del segundo tiempo llegó otro golpe cuando Isabella Cortés, presionada dentro del área, terminó enviando la pelota a su propia portería para el 3-1.

Santa Fe se negó a entregar el título y Zamorano volvió a aparecer a los 63 minutos para descontar y poner el 3-2. Las leonas necesitaban todavía dos goles para llevar la definición a los penaltis, pero fue Cali el que generó las mejores posibilidades durante el cierre. Ya en el tiempo añadido, Guerra completó una gran actuación con una jugada individual que terminó en el 4-2 definitivo y desató la celebración en Palmaseca.

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El palmarés de la Liga Femenina a través del tiempo

La dimensión de la victoria se entiende al revisar cómo ha cambiado el palmarés desde que comenzó la Liga Femenina en 2017. Santa Fe fue el primer campeón y el encargado de establecer la primera referencia del torneo, después de superar a Atlético Huila en aquella definición inaugural. Un año después, Huila consiguió su revancha y venció a Atlético Nacional, por lo que las primeras dos ediciones tuvieron campeones diferentes.

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La tendencia continuó en 2019, cuando América de Cali derrotó a Independiente Medellín y se convirtió en el tercer club diferente que levantaba la copa. Santa Fe rompió esa paridad en 2020: venció precisamente al América y alcanzó su segunda estrella, convirtiéndose en el primer equipo que repetía título en la historia de la competencia. En cuatro ediciones, las leonas ya empezaban a separarse del resto.

Entonces apareció Deportivo Cali. Las azucareras consiguieron su primera corona en 2021 y lo hicieron, justamente, frente a Santa Fe. América respondió en 2022 con su segundo campeonato, lo que dejó a las escarlatas y a las leonas como los únicos clubes que hasta ese momento habían ganado dos veces la Liga, mientras Cali comenzaba a construir el ciclo que años después modificaría por completo el orden histórico.

Santa Fe volvió a tomar distancia en 2023. Su tercera estrella, lograda frente al América, convirtió a las bogotanas en el primer equipo en alcanzar tres campeonatos y confirmó su condición de referencia histórica del torneo. Hasta entonces, el palmarés mostraba a Santa Fe con tres títulos, América con dos y Cali con uno, además de la corona conseguida por Atlético Huila en 2018.

Todo cambió desde 2024. Cali derrotó a Santa Fe para conseguir su segunda estrella y volvió a imponerse sobre las leonas en 2025, esta vez después de una final que terminó igualada 1-1 en el global y se resolvió 5-4 en los penaltis. Aquella tercera corona permitió que las azucareras alcanzaran a Santa Fe en lo más alto del palmarés: ambos llegaron a la temporada 2026 con tres campeonatos y la nueva final entre los dos se convirtió también en un duelo directo por el liderazgo histórico.

El desempate terminó siendo contundente. Con los títulos de 2021, 2024, 2025 y 2026, todos conseguidos en finales contra Santa Fe, Deportivo Cali llegó a cuatro estrellas y pasó a encabezar en solitario el palmarés de la Liga Femenina. Detrás quedaron Santa Fe, con tres; América de Cali, con dos; y Atlético Huila, con uno. En apenas tres temporadas, el cuadro verdiblanco pasó de tener una corona y perseguir a las leonas a convertirse en el máximo campeón del país y en el primero capaz de ganar tres ediciones consecutivas.

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