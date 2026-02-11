Colombia vs. Paraguay en el Sudamericano Sub-20: hora y dónde ver a la selección femenina

Jugadoras de Colombia celebran el segundo gol de este martes 10 de febrero, en el partido contra Uruguay por la tercera jornada del Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

De menos a más vino el rendimiento de la selección femenina de Colombia en el Sudamericano Sub-20. Del preocupante empate 0-0 en el debut contra Chile, pasando por la sufrida victoria 1-0 con Venezuela, hasta llegar al contundente triunfo 2-0 sobre Uruguay. Una muestra de carácter, tenacidad, fútbol y sobre todo intenciones de ir por mucho más que el cupo al Mundial.

Del otro lado, Paraguay es el caso contrario. Empezó muy bien con una goleada 4-0 con Chile, pero aplanó su performance en el empate 0-0 contra Uruguay y terminó de confirmar su bajón de rendimiento en la derrota 2-0 con Venezuela. Unos resultados que no comprometen su clasificación al hexagonal, pero sí la dejan en deuda como anfitriona.

Colombia por el primer puesto

Aunque la tricolor ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda del Sudamericano Sub-20, ahora el objetivo de las dirigidas por Carlos Paniagua es terminar la primera fase en lo más alto del grupo A.

Para ello, la selección nacional necesita de la victoria si no quiere depender de nadie. El empate la deja esperando lo mismo de Venezuela contra Chile. En caso de caer contra las dueñas de casa, Colombia necesitaría que la Vinitinto también perdiera.

Aunque el primer puesto no tiene ninguna incidencia en el hexagonal final, en donde competirán las tres mejores de cada zona por cuatro cupos al Mundial de la categoría, ganar el tercer partido en línea sería una muestra de claras intenciones de no solo conformarse con la clasificación a la Copa del Mundo.

El invicto de Luis Agudelo

Mucho se ha hablado de los goles importantes de Maithe López. Contra Venezuela y Uruguay la joven delantera apareció cuando el equipo más la necesitaba y con lo mejor que sabe hacer, anotar, pero hay otra figura.

Esta es Luisa Agudelo, quien acumula 250 minutos sin recibir gol en el Sudamericano. Una cifra que no solo ha sido producto del buen comportamiento defensivo, sino también de sus intervenciones individuales.

Frente a Chile sostuvo el cero en su portería y permitió que el combinado patrio consiguiera su primer punto. Y ante Venezuela y Uruguay fue la primera en aparecer cuando parecía que el rival se venía encima y ponía en duda el resultado.

Hora y dónde ver en vivo Colombia vs. Paraguay

Fecha : jueves 12 de febrero de 2026

Lugar : estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay

Hora : 4:00 p.m.

Canal: Caracol HD2, Ditu y golcaracol.com

Más partidos en el Sudamericano femenino Sub-20

Hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, el grupo B cerrará la tercera jornada con sus dos partidos. Perú se medirá a la todopoderosa Brasil y Argentina hará lo mismo contra Bolivia, la cual viene de ser goleada 6-0 por Ecuador.

A la misma hora del partido de Colombia, jueves 12 de febrero, Venezuela finalizará la fase de grupos del torneo enfrentando a Chile. Un día más tarde, Perú se verá la cara con Ecuador y Brasil y Argentina protagonizarán un nuevo capítulo del clásico sudamericano, esta versión femenina Sub-20.

Las cartas ya están puestas sobre la mesa y aunque la selección de Colombia ya piensa en el hexagonal final, deberá cerrar convincentemente su participación en la primera fase. Esa que abre el camino al Mundial y al título.

