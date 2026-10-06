La selección de Colombia perdió 1-0 contra Paraguay en su último partido. EFE/ Ángel Colmenares Foto: EFE - Ángel Colmenares

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia vs. Perú, en vivo: siga el minuto a minuto del amistoso de la tricolor Diego Alejandro Daza Gómez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La selección de Colombia vuelve a la cancha para enfrentar a Perú en un nuevo partido amistoso de preparación, en medio de la fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca seguir ajustando detalles y darle minutos a varios jugadores de cara a los próximos retos de la tricolor.

El partido se disputará en Miami, donde Colombia espera reencontrarse con la victoria después del empate 1-1 contra México y la derrota 1-0 contra Paraguay en sus últimos dos compromisos. Perú, por su parte, será una nueva prueba para un equipo que continúa probando variantes y evaluando alternativas en su nómina.

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Colombia vs. Perú, en vivo: minuto a minuto

01’ Colombia 🟡🔵🔴 0-0 ⚪️🔴⚪️ Perú: Ya rueda el balón en el partido amistoso.

📋 𝑻𝑰𝑻𝑼𝑳𝑨𝑹



Así formará nuestra 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 para enfrentar a Perú 🇵🇪.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/IYtOMzrS4g — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2026

📸 ¡𝒀𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐! 📍



𝑳𝒍𝒆𝒈𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝑵𝑼 𝑺𝑻𝑨𝑫𝑰𝑼𝑴 para nuestro encuentro ante Perú 🇵🇪#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/thiGb2JEhZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2026

El encuentro comenzará a las 6:45 p. m. (hora colombiana) y podrá seguirse por Gol Caracol y Ditu.

𝘿𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙈𝙞𝙖𝙢𝙞, 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙇𝙄𝙎𝙏𝙊𝙎 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙤 𝙙𝙚 𝙝𝙤𝙮! 😉👊



🆚 🇵🇪

🗓 Martes 6 de octubre

🕞 6:45 pm (hora COL)

🏟 NU Stadium, Miami (Estados Unidos)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu… pic.twitter.com/8W2OGxETDU — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2026

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