Colombia vs. Perú, en vivo: siga el minuto a minuto del amistoso de la tricolor

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La selección de Colombia vuelve a la cancha para enfrentar a Perú en un nuevo partido amistoso de preparación, en medio de la fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca seguir ajustando detalles y darle minutos a varios jugadores de cara a los próximos retos de la tricolor.
El partido se disputará en Miami, donde Colombia espera reencontrarse con la victoria después del empate 1-1 contra México y la derrota 1-0 contra Paraguay en sus últimos dos compromisos. Perú, por su parte, será una nueva prueba para un equipo que continúa probando variantes y evaluando alternativas en su nómina.
Colombia vs. Perú, en vivo: minuto a minuto
Inicia el partido
01’ Colombia 🟡🔵🔴 0-0 ⚪️🔴⚪️ Perú: Ya rueda el balón en el partido amistoso.
Titulares de Perú
Así formará Colombia
Ya llegó Colombia al estadio
Fecha, hora y dónde ver el partido
El encuentro comenzará a las 6:45 p. m. (hora colombiana) y podrá seguirse por Gol Caracol y Ditu.
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