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Colombia vs. Perú, en vivo: siga el minuto a minuto del amistoso de la tricolor

La selección nacional tiene una nueva oportunidad para seguir probando jugadores.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
AMDEP3441. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 02/10/2026.- Davinson Sánchez (i) y Aldair Quintana de Colombia reaccionan este viernes, previo a un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Sports Illustrated en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares
La selección de Colombia perdió 1-0 contra Paraguay en su último partido. EFE/ Ángel Colmenares
Foto: EFE - Ángel Colmenares

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La selección de Colombia vuelve a la cancha para enfrentar a Perú en un nuevo partido amistoso de preparación, en medio de la fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca seguir ajustando detalles y darle minutos a varios jugadores de cara a los próximos retos de la tricolor.

El partido se disputará en Miami, donde Colombia espera reencontrarse con la victoria después del empate 1-1 contra México y la derrota 1-0 contra Paraguay en sus últimos dos compromisos. Perú, por su parte, será una nueva prueba para un equipo que continúa probando variantes y evaluando alternativas en su nómina.

Colombia vs. Perú, en vivo: minuto a minuto

Actualización clave 06 de octubre de 2026 – 06:48 p. m.

Inicia el partido

01’ Colombia 🟡🔵🔴 0-0 ⚪️🔴⚪️ Perú: Ya rueda el balón en el partido amistoso.

06 de octubre de 2026 – 06:05 p. m.

Titulares de Perú

06 de octubre de 2026 – 06:02 p. m.

Así formará Colombia

06 de octubre de 2026 – 05:45 p. m.

Ya llegó Colombia al estadio

06 de octubre de 2026 – 05:26 p. m.

Fecha, hora y dónde ver el partido

El encuentro comenzará a las 6:45 p. m. (hora colombiana) y podrá seguirse por Gol Caracol y Ditu.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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