Lionel Messi, en su partido de despedida. Foto: EFE - Adán González

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Lionel Messi cerró su historia con Argentina con gol y doble asistencia: el fin de una era Redacción Deportes Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Y llegó el final. Lionel Messi cerró oficialmente su etapa como jugador de la selección de Argentina con una noche perfecta en el Monumental de Buenos Aires. Después de la final del Mundial de 2026, el capitán tuvo su último baile frente a su gente y se despidió con gol y dos asistencias en la victoria 3-0 sobre Benín.

La despedida empezó mucho antes de que llegaran los goles. A los 10 minutos el partido se detuvo para homenajear al 10. Los jugadores de ambos equipos acompañaron los aplausos de un estadio que se puso de pie para reconocer al futbolista que marcó una época con la camiseta albiceleste. Messi respondió al cariño mientras el Monumental retumbaba con su nombre.

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Dentro de la cancha, el argentino quiso ser protagonista desde el comienzo. A los seis minutos obligó al arquero de Benín a intervenir después de uno de sus clásicos enganches hacia la izquierda. Más tarde volvió a acercarse con un remate dentro del área y con un tiro libre desde larga distancia que estuvo muy cerca de convertirse en el primer gol de la noche.

Benín, sin embargo, no llegó a Buenos Aires únicamente para acompañar la celebración. El equipo africano encontró espacios y tuvo varias oportunidades claras durante la primera mitad. Dos aproximaciones entre los minutos 16 y 18 anunciaron el peligro y, cerca del descanso, Emiliano “Dibu” Martínez tuvo que aparecer para impedir que los visitantes se fueran en ventaja.

Messi siguió insistiendo. A los 31 minutos estuvo nuevamente cerca después de lanzarse para conectar un centro y, antes del cierre del primer tiempo, habilitó a Julián Álvarez en una acción que terminó en otra buena intervención del arquero rival. Argentina se fue al descanso con un inesperado 0-0 y con la sensación de que había hecho méritos suficientes para abrir el marcador.

El partido cambió inmediatamente después del entretiempo. A los 47 minutos, Messi ejecutó un tiro de esquina y Nicolás Otamendi apareció dentro del área para conectar el balón y marcar el 1-0. También era una noche especial para el defensor, que se despedía de la selección y abandonó la cancha poco después entre la ovación del público.

Argentina empezó entonces a controlar definitivamente el encuentro. Enzo Fernández estuvo a centímetros del segundo con un cabezazo que un defensor sacó sobre la línea y Messi volvió a probar de tiro libre. El arquero de Benín todavía resistía, pero la superioridad local ya se hacía mucho más evidente.

El 2-0 llegó a los 61 minutos y nuevamente pasó por los pies del capitán. Messi encontró a Nicolás Paz, quien definió con un preciso remate cruzado. Fue la segunda asistencia de la noche para el 10, que participó directamente en los primeros dos tantos de Argentina durante su partido de despedida.

Faltaba, sin embargo, la imagen que todos habían ido a buscar. A los 68 minutos Argentina tuvo un penalti y Messi tomó la pelota. El capitán convirtió desde los once metros para establecer el 3-0 y marcar en su último partido con la selección. El Monumental explotó mientras sus compañeros corrieron a abrazarlo en una celebración que tuvo inevitablemente sabor a despedida.

Messi todavía buscó otro gol hasta el último instante. Tuvo oportunidades a los 81 y 89 minutos y, en el tiempo añadido, ejecutó un tiro libre que pasó apenas por encima del arco. Esa fue su última intervención. Instantes después llegó el pitazo final y terminó una era: Argentina venció 3-0 a Benín y Lionel Messi se despidió de la selección con un gol, dos asistencias y una última ovación de su gente.

Así fue el minuto a minuto del último partido de Messi con Argentina

⏱️ MINUTO 90+5′ | 🔵⚪ ARGENTINA 3-0 BENÍN 🟡🟡 |

Y llegó el final. Lionel Messi cerró oficialmente su etapa como jugador de la selección de Argentina. Tras la final del Mundial 2026, el astro argentino tuvo su último baile frente a su gente en Buenos Aires.

⏱️ MINUTO 90+4 | 🔵⚪ ARGENTINA 3-0 BENÍN 🟡🟡 |

La última de Messi fue de tiro libre. Un cobro que se fue apenas por encima del arco.

⏱️ MINUTO 89′ | 🔵⚪ ARGENTINA 3-0 BENÍN 🟡🟡 |

Lionel Messi la tuvo otra vez y por poco no fue gol. El partido llega a su fin, pero el astro argentino lo está intentando hasta el final.

⏱️ MINUTO 85′ | 🔵⚪ ARGENTINA 3-0 BENÍN 🟡🟡 |

Últimos minutos. Se nos va el partido como arena entre los dedos. Lionel Messi vive sus últimos minutos como jugador de Argentina. La nostalgia se siente en el estadio y en el duelo. Se stá acabando una era.

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⏱️ MINUTO 81′ | 🔵⚪ ARGENTINA 3-0 BENÍN 🟡🟡 |

Por poco llega el cuarto de Argentina, nuevamente con Lionel Messi como protagonista. Salvó el arquero de Benín, que contuvo de nuevo la arremetida del rival.

⏱️ MINUTO 68′ | 🔵⚪ ARGENTINA 3-0 BENÍN 🟡🟡 |

LLEGÓ EL GOL DE LIONEL MESSI, QUE ANOTA EN SU ÚLTIMO PARTIDO CON LA CAMISETA DE ARGENTINA. Después de intentarlo durante todo el partido, el tanto por fin llegó. Fue de penalti, para el 3-0 albiceleste mientras El Monumental está de fiesta.

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Messi y su gol en el partido de despedida con Argentina: video

⏱️ MINUTO 61′ | 🔵⚪ ARGENTINA 2-0 BENÍN 🟡🟡 |

Llegó el segundo de Argentina. Lo hizo Nicolás Paz, con un remate cruzado y una definición de gran factura. El pase lo hizo Lionel Messi, que suma su segunda asistencia de la noche, su noche.

🇦🇷 | AHORA — ¡Gol de Argentina!



Nico paz clava este GOLAZO imposible para el arquero de Benin, que pone al seleccionado argentino 2-0 en el último partido de Lionel Messi con la albiceleste. pic.twitter.com/YfwlrKorIu — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 7, 2026

⏱️ MINUTO 59′ | 🔵⚪ ARGENTINA 1-0 BENÍN 🟡🟡 |

Otra vez lo intentó Lionel Messi, de tiro libre. Lo tuvo el 10, pero volvió a salvar el arquero africano.

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⏱️ MINUTO 52′ | 🔵⚪ ARGENTINA 1-0 BENÍN 🟡🟡 |

Casi llega el segundo. Enzo Fernández la tuvo, de cabeza, pero un defensor del cuadro africano la sacó milagrosamente de la línea en su propio arco.

⏱️ MINUTO 47′ | 🔵⚪ ARGENTINA 1-0 BENÍN 🟡🟡 |

Nicolás Otamendi se va de la cancha tras el gol y ante la ovación de El Monumental. El central también le dice adiós a la selección.

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⏱️ MINUTO 47′ | 🔵⚪ ARGENTINA 1-0 BENÍN 🟡🟡 |

Cayó el primero, con asistencia de Lionel Messi. El 10 centró desde el tiro de esquina y entró Nicolás Otamendi, quien también se despide este martes 6 de octubre de la selección de Argentina. El defensor remató sin dejarla caer para poner el primero en el marcador.

Gol de Nicolás Otamendi en su partido despedida de la Selección Argentina.



El abrazo, como no podía ser de otra manera, fue primero con Lionel Messi… 👏 pic.twitter.com/bN4Br14uEb — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

⏱️ MINUTO 45′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Juegan de nuevo Argentina y Benín en El Monumental. Messi disputa sus últimos minutos como jugador de la selección de Argentina.

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⏱️ MINUTO 45′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

No se juega más el primer tiempo en el partido de despedida de Messi. Ya se acabaron los primeros 45 minutos, con Benín complicando de más a una Argentina que no esperaba un rival tan serio en la mitad inicial. El homenajeado del día estuvo muy activo, tuvo las más claras del partido hasta ahora, pero no ha logrado vencer el cero.

#AD10S 🐐



⚽️ #Argentina 🇦🇷 0 🆚 Benín 🇧🇯 0



⏱️ Final del primer tiempo



📍 Estadio Monumental



✨ Una noche más para estar ¡todos juntos! 🙌 pic.twitter.com/y5YPJLYZCm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

⏱️ MINUTO 44′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Se hizo de mano a mano, palo por palo, el partido. Argentina respondió al ataque de Benín con una buena jugada de Messi, que habilitó a Julián Álvarez. El delantero de Atlético de Madrid intentó eludir al arquero, que le terminó adivinando sus intenciones. La pelota terminó en el tiro de esquina. Y ahí, Benín, en la contra, volvió a inquietar a "Dibu" Martínez, que salvó al local.

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⏱️ MINUTO 42′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Benín no vino a pasear y acaba de tener otra clarísima que atajó el "Dibu" Martínez. Se salvó Argentina.

⏱️ MINUTO 31′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Hay ansiedad por el gol de Messi, que la tuvo otra vez. Igual que la anterior, lanzándose ante el centro, pero ahora por el otro palo. Pasó muy cerca.

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⏱️ MINUTO 25′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Tiro libre directo, aunque muy lejano. Lionel Messi intentó y, a pesar de la lejanía, casi anota. Salvó el arquero de Benín.

⏱️ MINUTO 23′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Lionel Messi tuvo el primero. Entró al área por el segundo palo para recibir un centro y alcanzó a conectar: se lanzó para rematar. El balón se fue apenas desviado.

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⏱️ MINUTO 18′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Muy cerca Benín, nuevamente. El conjunto africano volvió a pisar el área y esta vez el remate pasó rozando el palo.

⏱️ MINUTO 16′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Benín avisó desde la pelota parada, con un centro al área que encontró rematador. Casi llega el primero de los africanos.

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⏱️ MINUTO 14′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Argentina empieza a acorralar a Benín. Messi volvió a intentar de afuera y seguido Rodrigo de Paul casi anota, entrando por el segundo palo.

⏱️ MINUTO 10′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Se para el partido al minuto 10 para aplaudir al 10. El estadio retumba con los aplausos y los planteles de los dos equipos celebran a Lionel Messi.

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Minuto 10 🐐



Lionel Messi. 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/NZI8oucIhM — Fut Sheriff (@FutSheriff) October 6, 2026

⏱️ MINUTO 6′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

Casi llega la primera de Argentina. Lionel Messi, al mando. El 10 tomó la pelota y enganchó hacia afuera. ¡Un clásico! El remate le quedó pleno para la izquierda, pero atajó el arquero de Benín.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔵⚪ ARGENTINA 0-0 BENÍN 🟡🟡 |

¡Ya se juega! Messi se despide de la selección ante su gente y en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

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¡Tremenda imagen en pleno himno! El DT Lionel Scaloni no pudo aguantar el llanto y se quebró escuchando las notas del himno nacional en la despedida de Lionel Messi.

La emoción de Lionel Scaloni apenas empezó a sonar el himno.



Este tipo ama a Argentina. Ama a Messi. pic.twitter.com/COLCdATGZK — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 6, 2026

Impresionante la salida de Argentina, con la camiseta de Lionel Messi, y un 10 gigante, desplegada en la mitad del campo. La pirotecnia fue magnífica y todo está listo para la ceremonia y el juego final del astro albiceleste contra Benín.

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What a tribute to Lionel Messi 🇦🇷 pic.twitter.com/pCzK6I0He2 — Novig (@Novig) October 6, 2026

Neymar se sumó a los homenajes para Messi con un mensaje cargado de afecto. “No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol”, escribió el brasileño, quien recordó lo que significó compartir equipo con él en Barcelona y París Saint-Germain. “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado”, agregó.

Mire más: El mensaje de Neymar a Messi en su despedida: "El mundo te agradece todo lo que hiciste"

Ronaldinho, por su parte, recordó que acompañó a Messi desde sus primeros pasos en Barcelona. “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano”, señaló el brasileño, quien además destacó el sueño que ambos lograron cumplir con sus selecciones: ser campeones del mundo. “Lo diste todo por tu selección y por tu país… Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”, concluyó.

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Le puede interesar: Ronaldinho, también a los pies de Messi: "Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol"

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo… Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de… pic.twitter.com/Zcj0NKCdHa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

Terminó el calentamiento. En minutos empezará el evento en el que Lionel Messi y la selección de Argentina cerrarán la etapa del astro albiceleste como jugador profesional.

Lionel Messi ya saltó al campo para el último calentamiento junto a sus compañeros. En minutos, empezará el homenaje y el compromiso en el que Argentina despedirá a su leyenda más grande.

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¡¡EL ÚLTIMO BAILE DE MESSI!! 🥺🇦🇷



Este es el XI INICIAL elegido por Scaloni para enfrentar a Benín en el ÚLTIMO PARTIDO de Lionel Messi con la Albiceleste 💔🇦🇷



📌 Messi arrancará como titular liderando el ataque junto a Julián Álvarez y Lautaro Martínez 🔝



¿Qué te parece la… pic.twitter.com/CINYJ2ivvi — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) October 6, 2026

#AD10S 🐐



🎇 Está iluminado desde que nació 🙌



🔟 Te amamos, capi 🫶 pic.twitter.com/slGY1DlORa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

El balón empezará a rodar en el Monumental de Buenos Aires desde las 6:00 p. m., hora de Colombia.

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