El grupo que se atribuyó la responsabilidad del ataque se…

FIFA reconoció que sufrió un ataque informático que permitió el acceso no autorizado a parte de su información interna. El organismo rector del fútbol mundial confirmó que los responsables lograron ingresar a sus datos mediante la suplantación de identidad de integrantes de su personal y sustrajeron documentos personales y empresariales. Aunque la organización calificó el incidente como limitado, un grupo de piratas informáticos aseguró haber robado más de 12 gigabytes de archivos.

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FIFA confirmó que fue víctima de un ciberataque: esto se sabe del robo de información

El grupo que se atribuyó la responsabilidad del ataque se identifica como Handsome Boy Hacking Club (HBHC). El pasado 19 de noviembre publicó en la red social X una captura de pantalla en la que exhibió archivos relacionados con la FIFA, con los que buscó respaldar sus afirmaciones sobre la vulneración de los sistemas del organismo.

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Según las declaraciones del grupo, entre los documentos sustraídos habría archivos de identidad y migración, información de directivos, registros financieros, documentos legales y material interno relacionado con la gobernanza de la entidad.

La FIFA confirmó lo ocurrido. "La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque criminal que provocó el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", señaló un portavoz.

¿Cómo lograron ingresar a la información de la FIFA?

Uno de los aspectos que se conocen sobre el incidente es el mecanismo utilizado para acceder a los archivos. Fuentes de la FIFA, que hablaron bajo condición de anonimato para The Athletic, explicaron que los responsables consiguieron ingresar mediante la suplantación de integrantes del personal, y no por una falla técnica o vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la organización.

Las mismas fuentes indicaron que la información comprometida representa menos del 0,1 % del total de datos que conserva el organismo. También precisaron que la filtración no incluye documentos relacionados con la propuesta abandonada FIFA Forward Enterprise (FFE).

FIFA has confirmed it has been the victim of a cyberattack after a group managed to gain access to its data by impersonating staff.



Football's governing body has said the online attack resulted in a “limited set of personal and business information” being stolen.



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Por ahora, tampoco está claro si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o el secretario general, Mattias Grafstrom, fueron objetivos específicos del ataque. Sin embargo, las fuentes señalaron que la acción estuvo dirigida contra la organización como institución y no contra personas particulares.

La FIFA condenó la filtración y trabaja con las autoridades

Tras reconocer el ataque, el organismo aseguró que está colaborando con las autoridades competentes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para atender lo sucedido.

Además, rechazó la obtención y publicación ilegal de los archivos, especialmente aquellos que contienen datos personales, al advertir sobre las consecuencias que este tipo de acciones puede tener para las personas involucradas.

"La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales. Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias importantes para las personas afectadas", manifestó su portavoz.

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Un nuevo episodio de ciberataques en el fútbol

El incidente se produce en un contexto de recientes problemas de seguridad informática en organizaciones vinculadas al fútbol. Apenas tres meses antes, la FIFA había publicado un comunicado en el que advertía sobre lo que describió como un esfuerzo concertado y continuo de algunos sectores para debilitar a la institución y a su presidente.

Asimismo, el ataque ocurrió después de que LaLiga española reportara, a comienzos de noviembre, un acceso no autorizado a una de sus plataformas de servicios digitales.

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Otro antecedente se presentó en julio, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió una investigación para determinar si sus sistemas habían sido vulnerados. La decisión se tomó después de que una serie de correos electrónicos llegara a periodistas tras el partido en el que Argentina derrotó a Egipto en un dramático encuentro de los octavos de final.

Por ahora, la FIFA no ha entregado detalles adicionales sobre la identidad de los responsables ni sobre el alcance específico de los documentos comprometidos. La investigación y el trabajo con las autoridades deberán permitir esclarecer las circunstancias del ataque.

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