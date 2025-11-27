Colombia amplió su ventaja en el medallero y llegó a los 49 oros en los Juegos Bolivarianos

El rendimiento sobresaliente en seis disciplinas permitió a Colombia ampliar su ventaja y consolidar su dominio en Ayacucho–Lima 2025. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Colombia cerró el miércoles con una jornada en la que sigue confirmando su dominio en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. El medallero volvió a inclinarse a favor del país gracias a un desempeño sólido y variado en varias disciplinas. La delegación nacional no solo superó la barrera de los 49 oros, sino que reforzó la sensación de que el proyecto deportivo viajó a Perú con una idea clara de competir en todas las áreas posibles y sacar ventaja a partir de la profundidad de su talento.

El impulso del día comenzó temprano en el tiro con arco, donde las pruebas de compuesto mantuvieron un protagonismo habitual para Colombia. Las arqueras Alejandra Usquiano, Mariana Rodríguez y Juliana Gallego, junto al también destacado Pablo Gómez, sostuvieron el ritmo ganador del equipo nacional. Entre pruebas individuales, mixtas y por equipos, el país sumó tres oros, dos platas y un bronce, un resultado que deja la puerta abierta para aumentar la cosecha este jueves con las finales de recurvo.

La natación, que bajó el telón en el Centro Acuático de la Videna, aportó nuevamente a gran escala. Los triunfos de Samantha Baños, Frank Solano y el relevo 4×100 metros combinado mixto sostuvieron la línea de éxito que acompañó a la delegación en toda la semana. El balance final es elocuente: 14 oros, 19 platas y ocho bronces para un total de 41 medallas.

El BMX Racing, desarrollado en el Complejo Panamericano Costa Verde, también dejó señales de contundencia. Juan José Velásquez y Valentina Muñoz se adjudicaron los oros del día, mientras Sharid Fayad sumó la plata.

El canotaje de velocidad abrió su calendario en la playa La Arenilla del Callao con resultados inmediatos: dos oros y una plata que ampliaron el registro del país. Las duplas Rodríguez–Pacheco y Molina–Hincapié se llevaron los primeros lugares en los 200 metros, mientras el K4 femenino añadió una plata que anticipa un potencial cierre fuerte en las próximas jornadas.

Otra de las alegrías llegó desde el squash, donde las modalidades de dobles confirmaron el peso del equipo nacional. El país celebró los oros de Ronald Palomino y María Tovar en el mixto, y de Laura Tovar y Lucía Bautista en el femenino, además del bronce de Andrés Herrera y Édgar Ramírez que completó la actuación.

La esgrima también aportó su cuota con tres preseas: plata y bronce en sable femenino (María Blanco y Valentina Rojas) y un bronce adicional de Miguel Grajales en el florete masculino.

El tiro deportivo se unió al balance con una plata por equipos en Rifle 3 posiciones 50 m, obtenida por Pedro Andrés Velasco, Carlos Hernández e Iván Camilo López, mientras que el bádminton nacional completó la jornada con dos bronces en dobles y una clasificación a final individual para Juliana Giraldo, quien disputará su prueba este jueves.

