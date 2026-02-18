Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

¿Cuándo y dónde será el partido de despedida de la selección de Colombia?

Un reconocido periodista deportivo en el país develó cuál sería la fecha y el lugar de este encuentro amistoso previo al Mundial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
18 de febrero de 2026 - 09:02 p. m.
Jugadores de la Tricolor forman en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
Jugadores de la Tricolor forman en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
Foto: EFE - Angel Colmenares
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Faltan exactamente tres meses y 29 días para el debut de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 y el país ya prepara el partido de despedida de la selección. Esta es una costumbre habitual desde 2014 cuando la Tricolor volvió a una Copa del Mundo.

Un encuentro amistoso entre los convocados, en este caso 26 futbolistas, del director técnico nacional, Néstor Lorenzo, que sirve como última presentación en territorio colombiano antes de representar al pais en un Mundial. Por eso genera tanta expectativa de dónde y cuándo será este cotejo en Colombia.

Vínculos relacionados

Colombia vs. Brasil por el Sudamericano femenino Sub-20: fecha, hora y dónde ver
Yerry Mina volvió a jugar con Cagliari y recuperó confianza de cara al Mundial de la FIFA
Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-20 tras la primera fecha del hexagonal final

En esta ocasión será el viernes 29 de mayo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Eso sí, siempre y cuando el gramado del máximo escenario de los capitalinos esté en las mejores condiciones posibles y el clima de la ciudad sea favorable para la práctica deportiva al aire libre.

Itinerario de Colombia antes del Mundial 2026

Todo lo anterior fue informado en el programa radial de La Polémica por el periodista César Augusto Londoño. Para esta fecha, la selección de Colombia estará a apenas 18 días del primer compromiso en la Copa Mundial de la FIFA.

Además, será posterior a los que hasta ahora parecen ser los últimos partidos amistosos antes de la Copa del Mundo. Estos se llevarán a cabo en suelo estadounidense el 27 y 29 de marzo contra Croacia y Francia respectivamente.

No obstante, no se descarta que Colombia pueda disputar al menos un encuentro amistoso antes del Mundial. Eso sí, será complicado teniendo en cuenta lo apretado que está el calendario para los dirigidos por Lorenzo.

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

La selección nacional debutará en la Copa del Mundo contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este cotejo será a las 9:00 p.m. (hora colombiana) y marcará el regreso de la Tricolor a los mundiales.

Cinco días después, martes 23 de junio, la selección disputará en el estadio Akron de Guadalajara también a las 9:00 p.m. su segundo partido en la cita orbital. El rival saldrá del repechaje internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Finalmente, al menos hablando de la fase de grupos, el equipo de todos cerrará su participación en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Este interesante partido será el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, a las 6:30 p.m., hora de Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Selección de Colombia

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez

Luis Díaz

James

Lucho Díaz

Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Néstor Lorenzo

convocados de Colombia al Mundial

estadio El Campín

partido de despedida de la selección Colombia

partido de despedida de la selección

itinerario de Colombia antes del Mundial

amistosos de Colombia antes del Mundial

Colombia vs. Croacia

Colombia vs. Francia

partidos de Colombia en el Mundial 2026

grupo de Colombia en el Mundial 2026

grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán

Colombia vs. Portugal

Portugal vs. Colombia

Colombia vs. Cristiano Ronaldo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.