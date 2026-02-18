¿Cuándo y dónde será el partido de despedida de la selección de Colombia?

Jugadores de la Tricolor forman en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Faltan exactamente tres meses y 29 días para el debut de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 y el país ya prepara el partido de despedida de la selección. Esta es una costumbre habitual desde 2014 cuando la Tricolor volvió a una Copa del Mundo.

Un encuentro amistoso entre los convocados, en este caso 26 futbolistas, del director técnico nacional, Néstor Lorenzo, que sirve como última presentación en territorio colombiano antes de representar al pais en un Mundial. Por eso genera tanta expectativa de dónde y cuándo será este cotejo en Colombia.

En esta ocasión será el viernes 29 de mayo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Eso sí, siempre y cuando el gramado del máximo escenario de los capitalinos esté en las mejores condiciones posibles y el clima de la ciudad sea favorable para la práctica deportiva al aire libre.

Itinerario de Colombia antes del Mundial 2026

Todo lo anterior fue informado en el programa radial de La Polémica por el periodista César Augusto Londoño. Para esta fecha, la selección de Colombia estará a apenas 18 días del primer compromiso en la Copa Mundial de la FIFA.

Además, será posterior a los que hasta ahora parecen ser los últimos partidos amistosos antes de la Copa del Mundo. Estos se llevarán a cabo en suelo estadounidense el 27 y 29 de marzo contra Croacia y Francia respectivamente.

No obstante, no se descarta que Colombia pueda disputar al menos un encuentro amistoso antes del Mundial. Eso sí, será complicado teniendo en cuenta lo apretado que está el calendario para los dirigidos por Lorenzo.

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

La selección nacional debutará en la Copa del Mundo contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este cotejo será a las 9:00 p.m. (hora colombiana) y marcará el regreso de la Tricolor a los mundiales.

Cinco días después, martes 23 de junio, la selección disputará en el estadio Akron de Guadalajara también a las 9:00 p.m. su segundo partido en la cita orbital. El rival saldrá del repechaje internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Finalmente, al menos hablando de la fase de grupos, el equipo de todos cerrará su participación en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Este interesante partido será el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, a las 6:30 p.m., hora de Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador