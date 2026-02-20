¿Radamel Falcao García jugará el Mundial 2026 con Colombia? Esto dice la prensa argentina

Radamel Falcao García Zárate durante el compromiso ante Águilas Doradas en el Estadio El Campín de Bogotá por la sexta fecha de la Liga Betplay 2026-I. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Lorenzo llamó a Falcao y le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes lo lleva al Mundial. Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven”, dijo el periodista argentino, Sebastián Srur, en el programa Picado TV.

Han pasado casi tres años desde la última vez que Radamel Falcao García se puso el manto sagrado de la selección de Colombia. Fue el 28 de marzo de 2023 en un partido amistoso disputado en Osaka contra Japón. El encuentro terminó 2-1 a favor de los sudamericanos sin goles del Tigre.

Desde entonces, Falcao García ha pasado por dos clubes: Rayo Vallecano y su amado Millonarios. Con este último vive su tercer ciclo en el que busca de una vez por todas ser campeón del fútbol profesional colombiano y volver, por qué no, a la selección de su país. Ahora, esa versión toma fuerza.

Goleador histórico de la selección de Colombia

“Si está bien Falcao, va al Mundial 2026 con 40 años”, sentenció el periodista argentino. De ser cierto, el goleador histórico de Colombia se convertiría en el séptimo futbolista más veterano en jugar una Copa Mundial.

El récord le pertenece al arquero egipcio Essam El Hadary, quien jugó en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 con 45 años y 161 días. Incluso, el africano le arrebató el récord impuesto en Brasil 2014 a un colombiano.

Este fue Faryd Camilo Mondragón, quien ingresó en el minuto 85 del partido entre Colombia y Japón en el último compromiso del grupo C. El combinado nacional ganó 4-1 y el portero se puso los guantes con 43 años y tres días.

¿Cómo le va a Falcao en Millonarios?

Sin embargo, lo de Falcao García al Mundial 2026 parece poco probable, pues se encuentra lesionado luego de sufrir “una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, en el partido contra Llaneros.

A espera del tiempo de incapacidad, probablemente dos semanas, dependerá de la capacidad de evolución del tigre, el jugador y Millos esperan que esté disponible para el partido contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

Este juego se disputará el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y podría servir para medir en qué nivel de competencia está Falcao de cara a lo que podría ser su segunda y última Copa del Mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador