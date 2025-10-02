Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Conozca la historia de Tobias Moi, el jugador de Noruega con raíces colombianas

A sus 19 años nunca ha visitado el país, pero el partido frente a la ‘Tricolor’ en Chile tiene para él un significado especial.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
02 de octubre de 2025 - 09:51 p. m.
Conozca la historia de Tobias Moi, el jugador de Noruega con raíces colombianas
Conozca la historia de Tobias Moi, el jugador de Noruega con raíces colombianas
Foto: Agencia EFE
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la previa del duelo entre Colombia y Noruega por la segunda fecha del Mundial Sub-20 en Chile, un nombre ha captado la atención más allá del plano deportivo: Tobias Saliou Moi. El joven defensor, lateral derecho suplente del combinado nórdico, sorprendió al revelar que tiene raíces colombianas, un vínculo que le da un matiz especial al cruce de este jueves.

Moi, de 19 años, explicó en entrevista con el medio Sports Fans que su conexión con Colombia viene por parte de su madre. “Soy 50% colombiano. Mi mamá es de Medellín. Ella fue adoptada de Colombia… Tengo algo de colombiano en la sangre”, dijo en la previa. Aunque no habla español ni ha tenido la oportunidad de visitar el país, reconoce que siente esa parte de identidad como propia.

Vínculos relacionados

Juan David Cabal sufrió nueva lesión en Juventus: parte médico y tiempo de baja
Colombia no pudo con el arquero de Noruega en el Sub-20: así fue el partido
Mire el golazo de Daniel Muñoz con Crystal Palace en la Conference League: video

El jugador nunca ha pisado territorio colombiano, pero asegura que está entre sus sueños viajar algún día y conocer de cerca el lugar de origen de su madre. “No conozco, nunca he estado en el país, pero realmente me gustaría ir. Este encuentro será algo especial para mí”, confesó al referirse al choque contra la selección de César Torres.

El caso de Moi refleja una historia frecuente en el fútbol: jóvenes que, desde diferentes rincones del mundo, encuentran en sus raíces una manera de conectar con nuevas identidades y culturas. Para Colombia, el nombre de Tobias puede ser desconocido en lo deportivo, pero el simbolismo de este enfrentamiento lo convierte en un protagonista inesperado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Colombia - Noruega

selección colombia sub 20

copa mundial sub-20

colombia hoy

colombia sub 20 hoy

partido colombia hoy

colombia vs noruega sub 20

tabla de posiciones mundial sub-20

Tabla de posiciones colombia sub-20

colombia vs arabia

partido de colombia hoy

selección colombia

sub 20

partido colombia

colombia sub vs

hoy juega colombia

gol caracol en vivo

colombia sub-20 vs

Noruega

Colombia vs. Noruega

Mundial Sub 20

Tobias Moi

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.