Conozca la historia de Tobias Moi, el jugador de Noruega con raíces colombianas

En la previa del duelo entre Colombia y Noruega por la segunda fecha del Mundial Sub-20 en Chile, un nombre ha captado la atención más allá del plano deportivo: Tobias Saliou Moi. El joven defensor, lateral derecho suplente del combinado nórdico, sorprendió al revelar que tiene raíces colombianas, un vínculo que le da un matiz especial al cruce de este jueves.

Moi, de 19 años, explicó en entrevista con el medio Sports Fans que su conexión con Colombia viene por parte de su madre. “Soy 50% colombiano. Mi mamá es de Medellín. Ella fue adoptada de Colombia… Tengo algo de colombiano en la sangre”, dijo en la previa. Aunque no habla español ni ha tenido la oportunidad de visitar el país, reconoce que siente esa parte de identidad como propia.

El jugador nunca ha pisado territorio colombiano, pero asegura que está entre sus sueños viajar algún día y conocer de cerca el lugar de origen de su madre. “No conozco, nunca he estado en el país, pero realmente me gustaría ir. Este encuentro será algo especial para mí”, confesó al referirse al choque contra la selección de César Torres.

El caso de Moi refleja una historia frecuente en el fútbol: jóvenes que, desde diferentes rincones del mundo, encuentran en sus raíces una manera de conectar con nuevas identidades y culturas. Para Colombia, el nombre de Tobias puede ser desconocido en lo deportivo, pero el simbolismo de este enfrentamiento lo convierte en un protagonista inesperado.

