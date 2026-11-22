El escenario fue Paraguay. Allí los dirigidos por Fredy Hurtado construyeron un camino lleno de carácter en los momentos decisivos. Después de superar la fase de grupos y asegurar su clasificación al Mundial, la tricolor encontró su mejor versión…

Hay generaciones que empiezan a escribir su historia antes de llegar al fútbol profesional. La selección sub-17 de Colombia es una de ellas. En abril de 2026, un grupo de jóvenes futbolistas consiguió una hazaña que llevaba más de tres décadas sin repetirse: conquistar el Suramericano de la categoría.

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El escenario fue Paraguay. Allí los dirigidos por Fredy Hurtado construyeron un camino lleno de carácter en los momentos decisivos. Después de superar la fase de grupos y asegurar su clasificación al Mundial, la tricolor encontró su mejor versión en las instancias definitivas.

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Primero apareció Brasil. En las semifinales, Colombia firmó una de sus actuaciones más contundentes y se impuso 3-0. José Escorcia fue uno de los grandes protagonistas de aquella tarde: marcó dos goles, incluido uno de tiro libre, y lideró el triunfo que aseguró el paso a la final.

El último obstáculo era Argentina. Y la generación de Hurtado no se conformó con llegar a la definición. En Luque, Colombia desplegó su mejor fútbol y goleó 4-0 a la albiceleste, con un doblete de Miguel Agámez y anotaciones de Matías Caicedo y Escorcia. Una victoria que confirmó el título y le permitió al país celebrar su segundo Suramericano Masculino Sub-17, después del conseguido en 1993.

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🆚 Japón 🇯🇵 | Sáb. 21 nov. – 7:30 a.m.

🆚 Honduras 🇭🇳 | Mar. 24 nov. – 10:30 a.m.

🆚 Serbia 🇷🇸 | Vie. 27 nov. – 8:00 a.m.#U17WC pic.twitter.com/NcwKbwdkMP — Destino Deportivo | Podcast (@DestinoDeportiv) November 20, 2026

Sin embargo, la celebración en Paraguay también representó el comienzo de otro desafío. La conquista continental les entregó el tiquete a la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026, donde Colombia comparte el Grupo L con Japón, Serbia y Honduras.

Desde el 19 de noviembre y hasta el 13 de diciembre, los juveniles colombianos tienen una nueva oportunidad para demostrar que lo conseguido en Suramérica no fue una casualidad. El objetivo ahora es trasladar esa personalidad al escenario mundialista y seguir construyendo una historia que, para muchos de ellos, apenas comienza.

Parte de la selección sub-17 de Colombia estará en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador, que apoya Compensar y que se realizará el 10 de diciembre en el edificio de la UCompensar, en Bogotá. Esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 1960.

Se homenajeará a los deportistas más destacados en las categorías mayores, juvenil y paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Además, se concederá el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para esta casa editorial.

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