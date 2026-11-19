La selección de Colombia comenzará este sábado 21 de noviembre su participación en el Mundial Masculino Sub-17 de Catar 2026. El equipo dirigido por Fredy Hurtado enfrentará a Japón, a partir de las 7:30 de la mañana (hora colombiana), en la cancha 9 del complejo Aspire Zone, en Rayán. Será un estreno exigente para la tricolor, que llega como campeona sudamericana y se encontrará con el vigente campeón asiático en la primera jornada del Grupo L. El partido lo transmite el Gol Caracol a través de su señal de TV y de ditu.

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Colombia aterrizó en territorio catarí con una generación que despertó grandes expectativas después de su actuación en el Sudamericano de Paraguay, disputado en abril. Allí consiguió el segundo título continental de su historia en esta categoría, con una contundente victoria por 4-0 sobre Argentina en la final. Fue la culminación de una campaña en la que los colombianos demostraron su capacidad para competir contra las principales potencias de la región.

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Jugadores de Colombia celebran tras ganar la final del Sudamericano Sub-17 contra Argentina. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

El recorrido hacia aquel título tuvo momentos difíciles. Colombia comenzó con un empate sin goles contra Ecuador, derrotó 1-0 a Chile y cayó 2-0 ante Uruguay. Sin embargo, se recuperó con una victoria por 2-0 sobre Paraguay que aseguró su clasificación al Mundial. Posteriormente, superó 3-0 a Brasil en las semifinales y goleó a Argentina en la definición del campeonato. En sus últimos tres compromisos convirtió nueve goles y no recibió ninguno.

Uno de los principales argumentos de esta selección es su capacidad ofensiva. José Escorcia, futbolista de Atlético Nacional, fue protagonista de la conquista sudamericana, especialmente por su doblete contra Brasil en semifinales. También se destacaron Miguel Agámez, quien marcó dos goles en la final contra Argentina, Matías Caicedo y Adrián Mosquera. Los cuatro hacen parte de la nómina que buscará trasladar ese rendimiento al escenario mundialista.

Colombia vs. Japón: así llega la selección

La selección contará con 21 futbolistas, entre los que también aparecen el arquero Luigi Ortiz, de Deportivo Cali; Eider Carrillo y Luis Maturana, de Independiente Medellín; Simón Rojas y Samuel Martínez, de Atlético Nacional, y Santiago Vallecilla, también del conjunto azucarero. Buena parte del grupo conserva la base que disputó el Sudamericano, una continuidad que representa una de las principales fortalezas del equipo de Hurtado.

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No obstante, Colombia sufrió una baja importante antes del comienzo del campeonato. Gorka Abascal, futbolista vinculado al Real Madrid, quedó descartado después de sufrir una lesión muscular de grado II en el oblicuo interno derecho. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el pasado 16 de noviembre que el mediocampista no podría incorporarse a la concentración. Su reemplazo fue Juan José Palacio, jugador de Envigado, quien ya había participado en los trabajos preparatorios del combinado nacional.

Al frente estará una selección japonesa que también llega con argumentos para aspirar a una actuación destacada. El conjunto asiático conquistó el Campeonato Sub-17 de la AFC en mayo, después de derrotar 3-2 a China en la final disputada en Arabia Saudita. Bajo la dirección de Shingi Ono, Japón consolidó un equipo competitivo, con una propuesta de juego basada en la circulación del balón, la movilidad y la velocidad de sus futbolistas.

Una de las principales figuras del conjunto japonés es Maki Kitahara, mediocampista ofensivo que fue elegido mejor jugador y máximo goleador de la Copa Asiática Sub-17. El futbolista, perteneciente al FC Tokyo y cedido al Fujieda MYFC, ya cuenta con experiencia en el fútbol profesional. Japón también llega respaldado por su recorrido internacional: alcanzó los cuartos de final del Mundial de 2025, instancia en la que fue eliminado por Austria, posterior subcampeón.

El objetivo de la selección, más allá del Colombia vs. Japón

Para Colombia, el objetivo es superar sus mejores actuaciones históricas en esta competición. La selección terminó en el cuarto lugar de los mundiales de Finlandia 2003 y Nigeria 2009, resultados que todavía representan su techo en la categoría. El campeonato de Catar reunirá a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que comenzar con una victoria representaría un paso importante hacia la clasificación.

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Después de enfrentar a Japón, Colombia jugará contra Honduras el martes 24 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, y cerrará la fase de grupos frente a Serbia el viernes 27, a las 8:00 de la mañana. El Mundial, que comenzó este jueves 19 de noviembre, se extenderá hasta el 13 de diciembre. La selección de Fredy Hurtado llega con la ilusión de demostrar que su título sudamericano no fue una casualidad y que esta generación tiene condiciones para competir entre las mejores del mundo.

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