¿Cuándo juega la selección femenina de Colombia por el tercer puesto del Mundial Sub-20?

Colombia todavía tiene una cita con la historia en el Mundial Sub-20 de Polonia. ¿Cuándo juega la selección femenina su siguiente partido? Después de quedarse a las puertas de la final, el equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará este sábado 26 de septiembre a Italia por el tercer puesto, con la posibilidad de conseguir la primera medalla mundialista de la categoría para el país y superar definitivamente aquella recordada actuación de Alemania 2010. El partido comenzará a las 11:00 a. m., hora de Colombia, en el Stadion Miejski ŁKS de…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Colombia todavía tiene una cita con la historia en el Mundial Sub-20 de Polonia. ¿Cuándo juega la selección femenina su siguiente partido? Después de quedarse a las puertas de la final, el equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrentará este sábado 26 de septiembre a Italia por el tercer puesto, con la posibilidad de conseguir la primera medalla mundialista de la categoría para el país y superar definitivamente aquella recordada actuación de Alemania 2010. El partido comenzará a las 11:00 a. m., hora de Colombia, en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź.

El encuentro podrá verse en Colombia a través de la señal principal de Caracol Televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en Gol Caracol y Ditu. Será el último partido de una selección que volvió a instalarse entre las cuatro mejores del planeta después de 16 años y que ahora tiene la oportunidad de cerrar el torneo con una medalla de bronce.

Publicidad

Mire más: Los cinco nombres que marcan la renovación de Carlo Ancelotti en Brasil

Colombia llega al duelo después del duro 3-0 sufrido frente a Corea del Norte en las semifinales. Las asiáticas, vigentes campeonas mundiales y una de las grandes potencias de la categoría, volvieron a imponerse por el mismo marcador con el que ya habían derrotado a la Tricolor durante la fase de grupos. Pak Ok-I, Rim Jong Choe y Ryu Gyong So marcaron los goles de un partido en el que las colombianas tuvieron enormes dificultades para construir situaciones ofensivas.

La ausencia por sanción de Juana Ortegón también pesó en el funcionamiento del mediocampo. Valerin Loboa quedó demasiado aislada en ataque, mientras Mariana Silva y Sintia Cabezas no encontraron los espacios que habían aprovechado durante otros momentos del campeonato. Corea del Norte controló el compromiso y terminó con la ilusión de Colombia de disputar por primera vez una final de la Copa Mundial Femenina Sub-20.

Le puede interesar: David González y las supuestas deudas de América: "Necesitan rating y ganar seguidores"

Sin embargo, el recorrido colombiano en Polonia todavía puede terminar con un registro sin precedentes. La Tricolor empezó el campeonato venciendo 3-1 a Costa Rica, empató 0-0 contra Portugal y perdió 3-0 frente a Corea del Norte. En las rondas de eliminación directa elevó su rendimiento: derrotó 1-0 a la anfitriona Polonia en octavos y superó por idéntico marcador a Nigeria en cuartos, gracias al agónico gol de Valerin Loboa que permitió regresar a las semifinales después de 16 años.

Ahora aparece Italia, otra selección que ya hizo historia en este campeonato. Las europeas nunca habían llegado a las semifinales de un Mundial Sub-20: vencieron 2-1 a Estados Unidos y 3-0 a Nueva Zelanda, empataron 1-1 con Japón y luego eliminaron a China por penaltis en octavos. En cuartos superaron 3-1 a Corea del Sur antes de caer 2-0 contra España en la semifinal.

El partido tiene además un enorme componente histórico para Colombia. Hasta ahora, el techo de la selección en esta categoría sigue siendo el cuarto puesto conseguido en Alemania 2010, en su primera participación mundialista. Aquel equipo dirigido por Ricardo Rozo y encabezado por jugadoras como Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Lady Andrade y Daniela Montoya también logró meterse entre las cuatro mejores del planeta.

Ese recorrido comenzó con un empate 1-1 frente a Francia, continuó con derrota 3-1 ante Alemania y victoria 3-0 contra Costa Rica, resultados que permitieron avanzar como segundo del grupo. En cuartos de final, Colombia produjo una de sus actuaciones más recordadas al vencer 2-0 a Suecia con goles de Yoreli Rincón y Natalia Ariza. Nigeria frenó el sueño en semifinales con un 1-0 y obligó a la Tricolor a disputar el partido por el bronce.

El desenlace de aquella campaña fue doloroso: Corea del Sur derrotó 1-0 a Colombia el 1.º de agosto de 2010 y dejó al equipo de Ricardo Rozo en la cuarta posición. Por eso, 16 años después, el duelo frente a Italia representa algo más que el último partido del campeonato. Una victoria convertiría al equipo de Carlos Paniagua en la primera selección femenina Sub-20 de Colombia que sube al podio de un Mundial y establecería la mejor actuación histórica del país en la categoría.

Después de Colombia-Italia quedará pendiente únicamente la definición del título. España y Corea del Norte disputarán la final el domingo 27 de septiembre, también en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź, a las 6:00 p. m. de Polonia, 11:00 a. m. de Colombia. España llegó al partido decisivo tras derrotar 2-0 a Italia, mientras Corea del Norte buscará defender la corona mundial después de superar a Colombia. Antes de esa final, sin embargo, la Tricolor tendrá su propia oportunidad de hacer historia: regresar de Polonia con el primer bronce mundialista de su historia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador