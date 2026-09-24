David González y las supuestas deudas de América: "Necesitan rating y ganar seguidores"

América de Cali volvió a hablar en la cancha después de una semana marcada por las versiones sobre su situación económica. Los Diablos Rojos derrotaron 1-0 a Águilas Doradas este miércoles en el estadio Pascual Guerrero, gracias a un penalti convertido por Yeison Guzmán, y se afirmaron en el liderato de la Liga BetPlay con 24 puntos.

Sin embargo, buena parte de la atención posterior al encuentro estuvo lejos del resultado: David González fue consultado en rueda de prensa por la información que señalaba que el club debía la nómina de agosto a sus futbolistas y que estos habían amenazado con no concentrarse para el partido.

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El entrenador no confirmó específicamente que existiera una deuda correspondiente a ese salario, pero sí reconoció sin rodeos que América atraviesa dificultades financieras. “Yo vengo hablando de esto desde hace mucho rato. Yo en las ruedas de prensa llevo cuatro, cinco, seis ruedas de prensa diciendo que el club atraviesa por una situación económica difícil. Eso no ha sido un secreto para nadie”, aseguró González, quien explicó que lleva al menos dos meses haciendo referencia públicamente a los problemas que enfrenta la institución.

González también cuestionó la manera en la que, según él, se amplifican las versiones negativas alrededor del equipo cuando aparece un mal resultado. “¿Qué pasa? Que se pierde un partido y claro: ‘aprovechemos, hace rato que América no pierde. Venga que necesitamos ganar seguidores, necesitamos ganar oyentes, necesitamos rating’. No sé. Esa es la cotidianidad de nuestro periodismo”, manifestó. América venía de perder frente a Pasto y empatar con Tolima, antes de recuperar el camino de la victoria este miércoles. Para el entrenador, en todo caso, la situación económica no apareció esta semana, sino que viene acompañando al club desde hace varios meses.

El técnico fue más allá y pidió respaldo para una institución que, según explicó, necesita de sus hinchas y de nuevos ingresos para atravesar el momento. “¿El club atraviesa por una situación difícil? Claro que sí, lo he hablado desde hace mucho tiempo y por eso necesitamos que la gente nos acompañe, que la gente venga y que sigan llegando patrocinadores”, afirmó. González defendió además el comportamiento de su plantel: “Todos esos rumores, si se ve lo que los jugadores ponen en la cancha, nos quedamos sin fundamentos”. Y cerró con otra pulla: espera que esta vez el “rating” se consiga hablando bien de América y que esa sea la normalidad.

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Hasta nuestro DT David González está hastiado del sujeto que nos ataca y pone en duda el profesionalismo de nuestros jugadores!! https://t.co/yMxvbis4IU — Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 24, 2026

¿América le debe plata a sus jugadores? Este es el contexto

Las declaraciones de González llegaron después de una polémica que comenzó el martes, cuando el periodista Felipe “Pipe” Sierra aseguró que los futbolistas habían advertido a la dirigencia que no se concentrarían contra Águilas Doradas si no recibían el sueldo que, según su información, se les adeudaba de agosto. Sierra escribió que la agremiación de jugadores había informado esa determinación a los directivos y que esperaba una reunión durante las siguientes horas para solucionar la situación. Esa versión fue la que abrió una discusión que terminó involucrando al propio máximo accionista del club.

América respondió indirectamente desde sus redes sociales. El equipo publicó imágenes de los jugadores entrenándose con normalidad en Cascajal junto al mensaje: “Todo en orden por acá… ¿Y ustedes, desde sus casas, cómo están?”. Sierra, sin embargo, mantuvo su información y horas después aseguró que Iván Vélez había comunicado a los capitanes que el área financiera estaba realizando los pagos correspondientes al salario pendiente para que los futbolistas pudieran concentrarse y jugar. Hasta ahora, el club no ha reconocido oficialmente que la nómina de agosto estuviera pendiente en los términos planteados por el periodista.

La discusión escaló cuando Tulio Gómez intervino a través de X. El máximo accionista de América acusó a Sierra de haberse “ensañado” con la institución y enumeró otras informaciones que consideraba falsas, entre ellas versiones relacionadas con una eventual salida de David González, el futuro de Jean Fernandes y supuestos maltratos contra su hija. Después lanzó varios cuestionamientos al comunicador: “¿Qué intereses mezquinos lo mueven para querer desestabilizar a nuestro equipo? ¿Quién le paga? ¿A quién le sirves? ¿A los agentes que te pagan? Por favor déjenos en paz”. Gómez no presentó en esa publicación pruebas para respaldar esas acusaciones.

La disputa entre América y Duván Vergara, una deuda por un traspaso

La controversia por los supuestos salarios atrasados, además, apareció prácticamente al mismo tiempo que otra discusión económica que sí fue reconocida oficialmente por América. Duván Vergara, referente del bicampeonato escarlata y actualmente jugador de Racing de Avellaneda, reveló que existe un compromiso económico pendiente con él. El atacante explicó que había guardado silencio durante más de un año y que decidió hacer pública su inconformidad después de archivar temporalmente las fotografías relacionadas con su paso por América. “Duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”, señaló.

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En ese caso, América sí admitió expresamente la deuda. El club explicó que el plazo para cumplir con el compromiso había sido extendido hasta el 15 de agosto, pero sostuvo que el terremoto que afectó a Cali cinco días antes golpeó su infraestructura y alteró significativamente su operación e ingresos. También aseguró que no recibió recursos directamente por la transferencia de Vergara a Racing y que desde hace varios meses mantiene conversaciones con el equipo argentino para conciliar obligaciones surgidas de las operaciones relacionadas con Vergara y Juan Fernando Quintero.

Las palabras de David González, entonces, añaden una nueva pieza a una semana agitada alrededor de América. El entrenador no confirmó la versión puntual de que los jugadores tuvieran pendiente el sueldo de agosto ni la supuesta amenaza de no concentrarse, pero tampoco ocultó el problema de fondo: reconoció que la institución atraviesa una situación económica difícil y aseguró que lleva meses diciéndolo públicamente. Mientras fuera de la cancha continúan las discusiones sobre las finanzas del club, dentro de ella América respondió con una victoria, se mantiene en lo más alto de la Liga y González espera que ese rendimiento permita cambiar, al menos por unos días, la conversación alrededor de los Diablos Rojos.

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