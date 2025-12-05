Logo El Espectador
¿Cuándo se conocerá a Repechaje Intercontinental 1, rival de Colombia en el Mundial?

La repesca internacional entre Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Jamaica definirá al segundo rival de la selección de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Daniel Montoya Ardila
06 de diciembre de 2025 - 02:02 a. m.
Estos son los 12 grupos de cuatro equipos cada uno que conforman la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Foto: EFE - SHAWN THEW
Este viernes 5 de diciembre de 2025, se celebró en Washington el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección de Colombia quedó ubicada en el grupo K y comenzará el camino el 17 de junio contra Uzbekistán.

Una de las grandes noticias del día fue el enfrentamiento contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Encuentro que cerrará la fase de grupos para Colombia. No obstante, a muchos les quedó la duda cuál será el rival de la ‘Tricolor’ en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Estos son los rivales que tendría Colombia en la próxima fecha FIFA
Portugal vs. Colombia: un duelo inédito en la historia de los Mundiales
¿Qué se sabe sobre Uzbekistán, uno de los rivales de Colombia en el Mundial 2026?

Este fue nombrado durante el sorteo como “Repechaje Intercontinental 1″ y provino del bombo cuatro. Sin embargo, este es apenas un apelativo para asignar un grupo al ganador de la llave uno de la repesca internacional disputada por tres selecciones nacionales.

Estos tres equipos son: Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Jamaica, pero ¿Cómo es posible que un cruce entre tres combinados patrios permita encontrar un único ganador? Quédese que aquí se lo explicamos al detalle y sin enredos.

¿Cuándo son los repechajes al Mundial?

El jueves 26 de marzo de 2026 Nueva Caledonia -selección perteneciente a la Confederación Oceánica de Fútbol (OFC)- y Jamaica -integrante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf)- se enfrentarán en Guadalajara, México a las 9:00 p. m.

Quien resulte ganador de ese partido, se medirá a la República Democrática del Congo -equipo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF)- el martes 31 de marzo de 2026, también en Guadalajara, México, a las 4:00 p. m.

De ese duelo a partido único saldrá el rival de Colombia para el segundo cotejo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Encuentro que se presume se llevará a cabo en el estadio Azteca de la Ciudad de México o en el NRG Stadium de Houston, Texas.

¿Cuándo se juegan los demás repechajes?

Bolivia, el representante de la CONMEBOL en la repesca internacional, enfrentará a Surinam (Concacaf). Quien gane el cotejo, tendrá que ir a buscar su cupo al Mundial contra Irak, selección que juega en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Por el lado de los “play-offs” europeo, la llave más atractiva es la que enfrenta a Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia-Herzegovina. De cada uno de estos encuentros saldrá un equipo que tendrá que superar una fase más para poner su nombre en la Copa del Mundo 2026.

Ese es el mismo caso del repechaje Europa 2 (Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania), Europa 3 (Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo) y Europa 4 (Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

