¿Qué se sabe sobre Uzbekistán, uno de los rivales de Colombia en el Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre de 2025, se celebró en Washington el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección de Colombia quedó ubicada en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

Aunque el rival más atractivo para la ‘Tricolor’ es el equipo comandado por Cristiano Ronaldo, no será el primer partido de Colombia en el Mundial, pues antes deberá enfrentar a Uzbekistán, uno de los cuatro conjuntos que nunca ha jugado una Copa del Mundo.

Este equipo de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hizo parte del bombo tres del sorteo. Actualmente, se ubica en el puesto número 50 del ranking FIFA y es dirigido por Fabio Cannavaro, capitán campeón del mundo con Italia en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006.

Aún se desconoce la fecha, la hora y la sede en la que el combinado patrio arrancará su participación en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras tanto, muchos se preguntan ¿Cómo llega Uzbekistán a su primera cita orbital y qué jugadores de la selección asiática tendrá que tener en cuenta el director técnico del conjunto patrio?

¿Cómo clasificó Uzbekistán al Mundial?

Los ‘Lobos Blancos’, como se le conoce a la selección uzbeka, clasificaron por primera vez a una Copa del Mundo luego de quedar en el segundo lugar del grupo E de las Eliminatorias de Asia con 14 puntos; mismo registro del primer lugar, Irán, pero con menos diferencia de gol.

Estos resultados le permitieron a la selección de Uzbekistán pasar a la segunda ronda de las clasificatorias de su continente y conformar el grupo A. Allí, los uzbekos volvieron a quedar segundos por detrás de Irán en la tabla de posiciones. Esta vez con 21 puntos; a dos unidades del primer puesto.

Aun así, esto fue más que suficiente para que el equipo que viste de blanco y azul se clasificará para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta última ronda de las eliminatorias asiáticas, Uzbekistán aventajó por más de cinco puntos a su escolta más inmediato que fueron los Emiratos Árabes Unidos. Además, en todo el torneo marcó 27 goles y recibió 11 en 16 partidos a lo largo de dos años.

¿Quiénes son las figuras de Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov : es un defensor de 1,86 cm de estatura, 21 años y juega en el Manchester City.

Eldor Shomurodov : es un delantero de 1,90 cm, 30 años y actualmente pertenece al Başakşehir de Turquía.

Khusniddin Alikulov: es un defensa de 1,86 cm, tiene 26 años y milita en el Çaykur Rizespo también de la Superliga turca.

Cabe aclarar que hasta 1991 la selección de Uzbekistán no pudo participar de las eliminatorias como un país independiente, pues hacía parte de la Unión Soviética. No fue hasta las clasificatorias rumbo a Francia 1998 que la nación asiática pudo competir por primera vez de manera internacional bajo su nombre actual. Para Brasil 2014, perdió el repechaje continental contra Jordania; derrotado por Uruguay en la ronda final.

