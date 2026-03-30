¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia antes del Mundial? Hora, fecha y rival

James Rodríguez y Luis Díaz en el partido amistoso entre Colombia y Francia en Landover, Maryland, Estados Unidos,este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: EFE - WILL OLIVER

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Luego de las sendas derrotas contra Croacia (2-1) y Francia (3-1), la selección de Colombia tendrá dos partidos amistosos más antes de iniciar su camino en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Eso sí, serán rivales de mucho menor perfil que el de los dos europeos.

Además, este par de duelos antes de la cita orbital de este verano no forman parte de una fecha FIFA. El primero servirá para despedir a la selección antes de viajar a la Copa del Mundo. Y el segundo será apenas 10 días antes del debut en el estadio Azteca de la Ciudad de México ante Uzbekistán.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia?

El próximo partido amistoso de la Tricolor será el viernes 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá. Aunque aún no está confirmada la hora, el rival del equipo de todos será Costa Rica, combinado nacional que no clasificó al Mundial.

Este duelo será el mismo día que el país despedirá a la selección antes de viajar al Mundial 2026. Un evento que reúne patrocinadores y aficionados y que también sirve para dar a conocer a los 26 jugadores que representarán a Colombia.

El último amistoso de la selección de Colombia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el domingo 7 de junio contra Jordania, equipo clasificado para la cita orbital. Este partido será en San Diego, California, Estados Unidos.

Colombia en el Mundial 2026

Terminados los compromisos amistosos, la selección dará su primer paso en la Copa del Mundo el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México. Seis días después el rival será Jamaica o República Democrática del Congo, quien gane el duelo del repechaje.

Finalmente, el sábado 27 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) la Tricolor cerrará su participación en el grupo K del Mundial 2026 frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Este encuentro será en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

En caso de clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo, dependerá de la posición en la que termine la fase de grupos para saber en qué ciudad, país y en qué fecha jugará Colombia las rondas de eliminación directa del Mundial.

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