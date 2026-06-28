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El director técnico de Portugal, Roberto Martínez, elogió el partido de Colombia

“Después de este partido, Colombia está mucho más preparada para afrontar lo que sigue en el Mundial”, afirmó el DT español.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
28 de junio de 2026 - 06:47 p. m.
Roberto Martínez en el partido entre Colombia y Portugal, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos, este sábado 27 de junio en el Mundial Norteamérica 2026.
Roberto Martínez en el partido entre Colombia y Portugal, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos, este sábado 27 de junio en el Mundial Norteamérica 2026.
Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES
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El partido entre Colombia y Portugal en la última fecha del grupo K en el Mundial 2026 dejó muchas conclusiones para ambas selecciones. Del lado colombiano, las sensaciones son más positivas tras un partido en el que solo faltó la estocada final para derrotar a un equipo considerado un favorito.

Del lado portugués, las dudas sembradas tras el empate 1-1 con Congo en el debut se acrecentaron ante la imposibilidad de emparejar a Colombia. Eso sí, sus individualidades, comenzando por Cristiano Ronaldo, lo mantienen en el lote de los candidatos al título, más allá de su reciente rendimiento colectivo.

Eso fue justamente a lo que se refirió el entrenador del seleccionado luso, Roberto Martínez, tras el duelo contra la Tricolor en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el calor también hizo de las suyas. Además, el público estuvo mayoritariamente con Colombia, lo que se está haciendo costumbre en este Mundial.

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¿Portugal fue dominado?

“Ya sabíamos el nivel que tiene este equipo. El amistoso que jugó contra España en Inglaterra nos permitió apreciar su capacidad para asumir riesgos, ganar los duelos uno contra uno y llevar los partidos a donde quiere”, dijo.

‘Bob Martínez también señaló que ni él ni sus jugadores nunca se sintieron cómodos en el encuentro. Valoró la virtud de la selección de Colombia de llevar el compromiso a su favor y jugarlo a su ritmo y con sus habilidades.

“Nos costó mucho intentar llevar el partido a donde nosotros podíamos controlar el juego. Tenemos jugadores de altísima calidad con la pelota, como Vitinha, pero realmente no pudimos aprovechar ese talento”, agregó.

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“No me sorprendió Colombia”

Ahora, el elenco europeo tendrá que resetear y volver a comenzar en los 16avos de final donde lo espera Croacia. Otro equipo del Viejo Continente que lleva ocho años demostrando que está cerca de coronar a su generación dorada.

“Colombia utiliza muy bien sus fortalezas. Este tipo de encuentros nos prepara para lo que viene y creo que el profesor Néstor Lorenzo diría lo mismo: después de este partido, su equipo está mucho más preparado para afrontar lo que sigue en el Mundial”, finalizó Roberto Martínez, DT de Portugal.

Para terminar, el gran referente portugués, Cristiano Ronaldo, también elogió el trabajo de Colombia en Miami. Dijo que es un equipo muy fuerte, que ahora deberá enfrentar partidos y rivales más complejos a medida que avanza en la Copa del Mundo.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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