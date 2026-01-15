El trofeo del Mundial 2026 llega a Bogotá: fechas, lugar y cómo será la experiencia

Fotografía del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: EFE - Mario Guzmán

Cada cuatro años, el Mundial activa recuerdos, emociones, promesas y expectativas que atraviesan generaciones, ciudades y fronteras. Para millones de hinchas no es solo un torneo: es una época de ilusión, de gritar un gol decisivo, de esperar una clasificación y de volver a escuchar el himno en una cancha mundialista.

En medio de esa expectativa, uno de los símbolos más reconocibles del fútbol llegará a Bogotá. El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA estará en la ciudad los próximos 15 y 16 de febrero, como parte de la gira internacional que antecede al torneo de 2026.

La visita a Colombia hace parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, una gira global que recorre distintos países antes del inicio del torneo.

De acuerdo con los organizadores, el Tour visitará 30 Asociaciones Miembro de la FIFA, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días, incluyendo ocho países de América Latina. En la región, el recorrido contempla paradas en Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México, permitiendo a los aficionados ver de cerca el trofeo original, que solo sale del Museo de la FIFA, en Suiza, para esta gira y para el Mundial.

“Estamos invitando a los aficionados a acercarse a las emociones que despierta el fútbol y a vivir de cerca la anticipación que genera la Copa del Mundo”, señaló Mickael Vinet, vicepresidente global de Assets, Influencers & Partnerships de The Coca-Cola Company.

Una experiencia inmersiva en Corferias

En Bogotá, la experiencia se realizará en el Gran Salón de Corferias y estará abierta al público durante los dos días de la visita. Los asistentes podrán participar en un recorrido inmersivo de aproximadamente 50 minutos, diseñado para representar distintas emociones asociadas al fútbol y a la historia de los Mundiales.

El circuito incluye experiencias sensoriales, elementos icónicos del torneo y espacios pensados para conectar con sensaciones como la ansiedad, la euforia, el orgullo y la expectativa que acompañan cada partido.

El recorrido culmina con una fotografía oficial junto al trofeo, uno de los momentos centrales de la experiencia y una de las pocas oportunidades en las que los aficionados pueden verlo fuera del contexto del Mundial.

Para la FIFA, la gira cumple un papel clave en la antesala del torneo. “El trofeo es uno de los símbolos más reconocibles del deporte a nivel global y el Tour ha permitido, durante cinco ediciones, que visite la mayoría de nuestras asociaciones miembro”, explicó Romy Gai, director de Negocios de la FIFA.

Un regreso esperado a Colombia

La parada en Bogotá tendrá un significado especial: será el regreso del trofeo original al país después de 12 años, tras su última visita en 2014. Para muchos aficionados, esta visita se conecta con el deseo compartido de volver a ver a Colombia en una Copa Mundial tras su última participación en Rusia 2018.

“La llegada del Tour del Trofeo representa una oportunidad para que los fans en Colombia se conecten con uno de los símbolos más poderosos del deporte a nivel global”, señaló María Teresa Pérez Morales, directora senior de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Antes de llegar a Bogotá, el Tour pasará por Ciudad de Guatemala y San Pedro Sula, y después continuará su recorrido por Quito, Buenos Aires y Montevideo, antes de cerrar su paso por Suramérica en varias ciudades de Brasil. Posteriormente, regresará a Norteamérica para recorrer distintas ciudades de México en los meses previos al inicio del torneo.

La edición del Mundial de 2026 será la más grande en la historia del Mundial, con sedes en Canadá, México y Estados Unidos, 48 selecciones participantes y un calendario ampliado de partidos.

